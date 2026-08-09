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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 9 Aug 2026 1:50 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Aug 2026 1:50 PM IST

    സൗദി അരാംകോ ജിസാൻ റിഫൈനറിയിൽ തീപിടിത്തം; ആളപായമില്ല, നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കി അധികൃതർ

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    സൗദി അരാംകോ ജിസാൻ റിഫൈനറിയിൽ തീപിടിത്തം; ആളപായമില്ല, നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കി അധികൃതർ
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    റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയിലെ ജിസാനിലുള്ള സൗദി അരാംകോ റിഫൈനറിയുടെ അനുബന്ധ പ്ലാൻറിലുണ്ടായ അഗ്നിബാധ പൂർണമായും അണച്ചു. ഇന്ന് (ഞായർ) പുലർച്ചെയാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. അരാംകോയുടെ വ്യാവസായിക സുരക്ഷാ വിഭാഗത്തിലെ അഗ്നിരക്ഷാ സേന ഉടൻതന്നെ ഇടപെട്ട് തീ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കിയതായി സൗദി ഊർജ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

    സംഭവത്തിൽ ആർക്കും പരുക്കേറ്റിട്ടില്ല. അപകടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വീകരിക്കേണ്ട അടിയന്തര സുരക്ഷാ നടപടികളും തുടർനടപടികളും ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതർ പൂർത്തിയാക്കിവരികയാണെന്നും ഊർജ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

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    TAGS:aramcorefinerySaudi ArabiaFire breaks out
    News Summary - സൗദി അരാംകോ ജിസാൻ റിഫൈനറിയിൽ തീപിടിത്തം; ആളപായമില്ല, നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കി അധികൃതർ
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