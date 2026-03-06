Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightറിയാദ് പള്ളിയിലെ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 6 March 2026 7:15 AM IST
    Updated On
    date_range 6 March 2026 7:15 AM IST

    റിയാദ് പള്ളിയിലെ തീപിടിത്തം നിയന്ത്രണവിധേയം; ആർക്കും പരിക്കില്ല

    text_fields
    bookmark_border
    റിയാദ് പള്ളിയിലെ തീപിടിത്തം നിയന്ത്രണവിധേയം; ആർക്കും പരിക്കില്ല
    cancel

    റിയാദ്: നഗരത്തിലെ അൽ ജസീറ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലുള്ള ഒരു പള്ളിയിലെ മുറിയിലുണ്ടായ തീപിടിത്തം സിവിൽ ഡിഫൻസ് സംഘം വിജയകരമായി അണച്ചു. അപകടത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കേറ്റതായി റിപ്പോർട്ടുകളില്ല.

    ലൈറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടാണ് തീപിടിത്തത്തിന് കാരണമായതെന്ന് സിവിൽ ഡിഫൻസ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. വിവരമറിഞ്ഞയുടൻ സ്ഥലത്തെത്തിയ അഗ്നിശമന സേനാംഗങ്ങൾ തീ പടരുന്നത് തടയുകയും സാഹചര്യം ഉടൻ തന്നെ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കുകയും ചെയ്തു.

    സമാനമായ മറ്റൊരു സംഭവത്തിൽ, റിയാദിലെ അൽ നർഗീസ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലുള്ള മാലിന്യക്കൂമ്പാരത്തിലുണ്ടായ ചെറിയ തീപിടിത്തവും സിവിൽ ഡിഫൻസ് സംഘം അണച്ചു. ഈ സംഭവത്തിലും ആർക്കും പരിക്കില്ല.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:FiremosqueRiyadhMalayalam News
    News Summary - Fire at Riyadh mosque under control
    Similar News
    Next Story
    X