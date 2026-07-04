Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightദ​മ്മാ​മി​ൽ വാ​ണി​ജ്യ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 4 July 2026 7:42 AM IST
    Updated On
    date_range 4 July 2026 7:42 AM IST

    ദ​മ്മാ​മി​ൽ വാ​ണി​ജ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യ തീ​പി​ടി​ത്തം അ​ണ​ച്ചു; ആ​ള​പാ​യ​മി​ല്ല

    text_fields
    bookmark_border
    ദ​മ്മാ​മി​ൽ വാ​ണി​ജ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യ തീ​പി​ടി​ത്തം അ​ണ​ച്ചു; ആ​ള​പാ​യ​മി​ല്ല
    cancel
    camera_alt

    ദ​മ്മാ​മി​ൽ വാ​ണി​ജ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യ തീ​പി​ടി​ത്തം സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് റെ​സ്ക്യൂ ടീ​മു​ക​ൾ അ​ണ​യ്​​ക്കു​ന്നു

    ദ​മ്മാം: കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ ദ​മ്മാ​മി​ൽ വാ​ണി​ജ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യ തീ​പി​ടി​ത്തം സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് റെ​സ്ക്യൂ ടീ​മു​ക​ൾ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി അ​ണ​ച്ചു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​മാ​ണ് സം​ഭ​വം ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്. വി​വ​ര​മ​റി​ഞ്ഞ​യു​ട​ൻ സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സി​െൻറ പ്ര​ത്യേ​ക സം​ഘം സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ന​ട​ത്തു​ക​യും തീ ​നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വി​ധേ​യ​മാ​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന് നാ​ശ​ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ സം​ഭ​വി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും, ആ​ർ​ക്കും പ​രി​ക്കു​ക​ളോ ആ​ള​പാ​യ​മോ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Dammamcivil defensefire accident
    News Summary - Fire at commercial establishment in Dammam extinguished; no casualties reported
    Similar News
    Next Story
    X