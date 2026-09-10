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    എഫ്.ഐ.ആർ നീതിയുടെ വാതിലാകണം

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    എഫ്.ഐ.ആർ നീതിയുടെ വാതിലാകണം
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    ഒ​രു കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള വി​വ​രം പൊ​ലീ​സി​ലെ​ത്തു​മ്പോ​ൾ ക്രി​മി​ന​ൽ നീ​തി​ന്യാ​യ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​െൻറ ആ​ദ്യ വാ​തി​ലാ​ണ് എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​ർ. ഒ​രാ​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​യു​ടെ തു​ട​ക്ക​മാ​യ ഈ ​രേ​ഖ ത​യ്യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ​മോ മ​ത​മോ ജാ​തി​യോ സാ​മൂ​ഹി​ക സ്വാ​ധീ​ന​മോ ഇ​ട​പെ​ടാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യാ​ൽ, അ​ത് ഒ​രു കേ​സി​ൽ ഒ​തു​ങ്ങു​ന്നി​ല്ല; മ​റി​ച്ച് നി​യ​മ​വാ​ഴ്ച​യി​ലു​ള്ള ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ശ്വാ​സ​ത്തെ​യാ​ണ് ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ സ​മീ​പ​കാ​ല വി​വാ​ദം ഈ ​ആ​ശ​ങ്ക വീ​ണ്ടും മു​ന്നി​ലെ​ത്തി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഒ​രു ടെ​ലി​വി​ഷ​ൻ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ മു​സ്​​ലിം സ​മു​ദാ​യ​ത്തെ അ​ധി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് വ്യാ​പ​ക വി​മ​ർ​ശ​ന​മു​യ​രു​ക​യും ചാ​ന​ൽ ഖേ​ദം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. എ​ന്നാ​ൽ, അ​തി​നെ വി​മ​ർ​ശി​ച്ച് സാ​മൂ​ഹി​ക മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച അ​ബ്​​ദു​ല്ല ബാ​സി​ലി​നെ​തി​രെ പൊ​ലീ​സ് കേ​സ് ര​ജി​സ്​​റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​ത് ‘വി​മ​ർ​ശി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​യാ​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യ ന​ട​പ​ടി അ​തി​വേ​ഗം ഉ​ണ്ടാ​കു​മ്പോ​ൾ, വി​മ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യ പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി എ​വി​ടെ​യാ​ണ്?’ എ​ന്ന ചോ​ദ്യ​മു​യ​ർ​ത്തി.

    പി​ന്നീ​ട് അ​വ​താ​ര​ക​യ്ക്കെ​തി​രെ​യും കേ​സ് ര​ജി​സ്​​റ്റ​ർ ചെ​യ്യു​ക​യും ബാ​സി​ലി​നെ​തി​രാ​യ തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി നി​ർ​ത്തി​വ​യ്ക്കാ​ൻ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​വ​കു​പ്പ് നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക​യു​ണ്ടാ​യി. ആ​രാ​ണ് ശ​രി, ആ​രാ​ണ് തെ​റ്റ് എ​ന്ന് വി​ധി​യെ​ഴു​താ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​മ​ല്ലി​ത്; മ​റി​ച്ച് നി​യ​മ​ത്തി​െൻറ ആ​ദ്യ​ന​ട​പ​ടി ഇ​രു​കൂ​ട്ട​ർ​ക്കും ഒ​രേ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ത്തി​ലാ​ണോ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്ന പ്ര​മു​ഖ ചോ​ദ്യം ഉ​യ​ർ​ത്താ​നു​ള്ള സ​ന്ദ​ർ​ഭ​മാ​ണി​ത്.

    ദേ​ശീ​യ​ത​ല​ത്തി​ലെ മ​റ്റൊ​രു സം​ഭ​വ​വും ഇ​തേ ചോ​ദ്യം കൂ​ടു​ത​ൽ ഗൗ​ര​വ​ത്തോ​ടെ മു​ന്നി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ന്നു. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ മ​ല്ലി​കാ​ർ​ജു​ൻ ഖാ​ർ​ഗെ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് ശേ​ഷം ന​ട​ന്ന ‘ശു​ദ്ധീ​ക​ര​ണ’ ച​ട​ങ്ങി​നെ​തി​രെ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​മു​യ​ർ​ന്നു. ഖാ​ർ​ഗെ​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം കൊ​ണ്ട് സ്ഥ​ലം ‘അ​ശു​ദ്ധ​മാ​യി’ എ​ന്ന ആ​ശ​യം അ​തി​ൽ അ​ട​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു വി​മ​ർ​ശ​നം.

    ജാ​തീ​യ​മാ​യ ഈ ​അ​ധി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​െൻറ പേ​രി​ലു​ള്ള എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ടെ ഉ​രു​ണ്ടു​ക​ളി​യും ന​മ്മു​ടെ മു​മ്പി​ലു​ണ്ട്. ഇ​വി​ടെ ‘എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​ർ ഒ​ടു​വി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യോ ഇ​ല്ല​യോ?’ എ​ന്ന​തി​ലു​പ​രി, ഒ​രു പ​രാ​തി​യോ​ട് പൊ​ലീ​സ് എ​ത്ര വേ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ക​രി​ക്കു​ന്നു, മ​റ്റൊ​രു പ​രാ​തി​യി​ൽ എ​ന്തു​കൊ​ണ്ട് വൈ​കു​ന്നു, ആ​രു​ടെ പേ​രി​ലാ​ണ് ആ​ദ്യം കേ​സ് വ​രു​ന്നു എ​ന്നീ വ്യ​ത്യാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മെ​ന്താ​ണ് എ​ന്ന​താ​ണ് പ്ര​ധാ​നം.

    പ്ര​തി ഭ​ര​ണ​പ​ക്ഷ​ക്കാ​ര​നാ​ണോ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ക്കാ​ര​നാ​ണോ, പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ൻ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ക്കാ​ര​നാ​ണോ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ക്കാ​ര​നാ​ണോ, ആ​രോ​പ​ണം മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നെ​തി​രെ​യാ​ണോ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ നേ​താ​വി​നെ​തി​രെ​യാ​ണോ എ​ന്ന​തൊ​ന്നും പൊ​ലീ​സി​െൻറ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​മാ​കാ​ൻ പാ​ടി​ല്ല. ഒ​രു കേ​സി​ൽ വാ​ദി പി​ന്നീ​ട് പ്ര​തി​യാ​കു​ന്ന​ത് അ​സാ​ധ്യ​മ​ല്ലെ​ങ്കി​ലും, ആ​ദ്യ​ന​ട​പ​ടി​യി​ൽ ത​ന്നെ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​െൻറ മു​ൻ​വി​ധി പ്ര​ക​ട​മാ​കു​ന്നു​വെ​ന്ന തോ​ന്ന​ൽ ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത് ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന് അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​ണ്. എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​ർ ഒ​രു കോ​ട​തി വി​ധി​യ​ല്ലെ​ങ്കി​ലും, നി​യ​മ​ത്തി​െൻറ ശ​ക്തി ഒ​രാ​ളു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലേ​ക്ക് ആ​ദ്യ​മാ​യി പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന രേ​ഖ​യാ​ണ്. ആ ​രേ​ഖ​യി​ൽ പ​ക്ഷ​പാ​ത​ത്തി​െൻറ സം​ശ​യം പോ​ലും വ​ള​രാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്ക​രു​ത്. വം​ശീ​യ ദേ​ശീ​യ​ത​യും മ​ത-​ജാ​തി ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​വാ​ദ​വും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ന്ന കാ​ല​ത്ത് ഈ ​ജാ​ഗ്ര​ത​യ്ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ണ്ട്. സ​മൂ​ഹ​ത്തെ ‘ന​മ്മ​ൾ’ എ​ന്നും ‘അ​വ​ർ’ എ​ന്നും വേ​ർ​തി​രി​ക്കു​ന്ന രാ​ഷ്​​ട്രീ​യം ഒ​ടു​വി​ൽ നി​യ​മ​ത്തെ​യും അ​തേ ക​ണ്ണി​ലൂ​ടെ കാ​ണാ​ൻ തു​ട​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ, ‘ന​മ്മു​ടെ ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ഒ​രു നി​യ​മം, അ​വ​രു​ടെ ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് മ​റ്റൊ​രു നി​യ​മം’ എ​ന്ന അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ മ​നോ​ഭാ​വം വ​ള​രും. അ​ത് സം​ഭ​വി​ക്കാ​ൻ പാ​ടി​ല്ല.

    എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​ർ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​െൻറ പ്ര​തി​കാ​ര​രേ​ഖ​യ​ല്ല; നീ​തി​യു​ടെ ആ​ദ്യ​രേ​ഖ​യാ​ണ്. അ​തി​നാ​ൽ പൊ​ലീ​സ് ന​ട​പ​ടി ആ​രു​ടെ പ​രാ​തി​യി​ലാ​ണ്, ആ​രെ​തി​രെ​യാ​ണ്, ഏ​ത് രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് എ​ന്ന​ത​ല്ല മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​മാ​കേ​ണ്ട​ത്. പ​രാ​തി ന​ൽ​കു​ന്ന​യാ​ളു​ടെ മ​ത​വും ജാ​തി​യും രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ​വും നോ​ക്കാ​തെ, ആ​രോ​പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന കു​റ്റ​വും ല​ഭ്യ​മാ​യ വ​സ്തു​ത​ക​ളും നി​യ​മ​വും മാ​ത്ര​മാ​യി​രി​ക്ക​ണം മാ​ന​ദ​ണ്ഡം. നി​യ​മം എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ഒ​രു​പോ​ലെ​യാ​ണെ​ന്ന് ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ബോ​ധ്യ​മാ​കു​ന്നി​ട​ത്താ​ണ് ജ​നാ​ധി​പ​ത്യം സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​കു​ന്ന​ത്. ആ ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​െൻറ ആ​ദ്യ പ​രീ​ക്ഷ​ണ​മാ​ണ് ഒ​രു എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​ർ.

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    News Summary - FIR should be the gateway to justice
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