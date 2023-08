സൗദിയിൽ തൊഴിൽലംഘനങ്ങളുടെ പിഴ 60 മുതൽ 80 വരെ ശതമാനം കുറക്കും

cancel By സ്വന്തം ലേഖകൻ റി​യാ​ദ്​: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ൽ തൊ​ഴി​ലു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ചു​മ​ത്തു​ന്ന പി​ഴ​ക​ളി​ലും ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ലും മാ​റ്റം വ​രു​ത്തും. സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​റ്റ​ഗ​റി അ​നു​സ​രി​ച്ച് 60 ശ​ത​മാ​നം മു​ത​ൽ 80 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ പി​ഴ​ത്തു​ക കു​റ​ക്കാ​നാ​ണ് മ​ന്ത്രാ​ല​യ നീ​ക്കം. 60 ദി​വ​സ​ത്തി​ന​കം പി​ഴ​യ​ട​ക്കാ​ത്ത സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ മ​ന്ത്രാ​ല​യം നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്കും. പി​ഴ​ക്കു​ള്ള അ​പ്പീ​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​നും 60 ദി​വ​സം സ​മ​യ​മു​ണ്ട്. ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​മ​നു​സ​രി​ച്ച് എ, ​ബി, സി ​എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ മൂ​ന്നു കാ​റ്റ​ഗ​റി​ക​ളാ​യി തി​രി​ച്ചാ​ണ് പി​ഴ​ത്തു​ക​യി​ൽ മാ​റ്റം വ​രു​ത്തി​യ​ത്. തൊ​ഴി​ൽ സം​ര​ക്ഷ​ണം, സു​ര​ക്ഷ, ആ​രോ​ഗ്യം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് എ ​കാ​റ്റ​ഗ​റി​യി​ൽ​പെ​ട്ട സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പി​ഴ 10,000ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് 5000 റി​യാ​ലാ​യും ബി ​കാ​റ്റ​ഗ​റി സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 5000ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് 2500 റി​യാ​ലാ​യും സി ​കാ​റ്റ​ഗ​റി സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 2500ൽ​നി​ന്ന് 1500 റി​യാ​ലാ​യും കു​റ​ച്ചു.തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ സു​ര​ക്ഷാ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന കു​റ്റ​ത്തി​ന് എ, ​ബി, സി ​കാ​റ്റ​ഗ​റി​ക​ളി​ലു​ള്ള സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് യ​ഥാ​ക്ര​മം 5000ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് 1000 റി​യാ​ലാ​യും 2000ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് 500 റി​യാ​ലാ​യും 3000ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് 300 റി​യാ​ലു​മാ​യാ​ണ് കു​റ​ച്ച​ത്. തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ മു​ൻ​ക​രു​ത​ലു​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ത്ത കു​റ്റ​ത്തി​നു​ള്ള പി​ഴ എ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​നും 3000ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് 1000 റി​യാ​ലാ​യും കു​റ​ച്ചു. തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക്കും കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ൽ വീ​ഴ്ച​വ​രു​ത്തു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള പി​ഴ എ, ​ബി, സി ​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് യ​ഥാ​ക്ര​മം 10,000ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് 1000 ആ​യും 5000ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് 500 ആ​യും 3000ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് 300 ആ​യു​മാ​ണ് കു​റ​ച്ച​ത്. ബാ​ല​വേ​ല ചെ​യ്യി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള പി​ഴ 20,000ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് 2000 റി​യാ​ലാ​ക്കി കു​റ​ച്ചു. ഇ​തു​ൾ​പ്പെ​ടെ തൊ​ഴി​ൽ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ എ​ല്ലാ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും നേ​ര​ത്തേ നി​ശ്ച​യി​ച്ച പി​ഴ​ത്തു​ക​യി​ൽ വ​ൻ കു​റ​വാ​ണ് മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ​രു​ത്തി​യ​ത്. പി​ഴ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള അ​റി​യി​പ്പ് ല​ഭി​ച്ചാ​ൽ 60 ദി​വ​സ​ത്തി​ന​കം തൊ​ഴി​ലു​ട​മ പി​ഴ​യ​ട​ക്കു​ക​യോ അ​പ്പീ​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ക​യോ വേ​ണം. നി​ശ്ചി​ത സ​മ​യ​ത്തി​ന​കം പി​ഴ​യ​ട​ക്കാ​ത്ത സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്കു​മെ​ന്ന് മാ​ന​വ​ശേ​ഷി, സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. പു​തി​യ ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക​ൾ പൊ​തു​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​​ന്റെ അ​ഭി​പ്രാ​യ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി പ​ബ്ലി​ക് ക​ൺ​സ​ൽ​ട്ടേ​ഷ​ൻ പ്ലാ​റ്റ്ഫോ​മി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

