Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 4 Dec 2025 7:59 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Dec 2025 7:59 AM IST

    സൗ​ദി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ധ​ന​സ​ഹാ​യം; ‘സി​റ്റി​സ​ൺ അ​ക്കൗ​ണ്ട് പ്രോ​ഗ്രാം’ ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്ക് കൂ​ടി നീ​ട്ടി

    സൗ​ദി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ധ​ന​സ​ഹാ​യം; ‘സി​റ്റി​സ​ൺ അ​ക്കൗ​ണ്ട് പ്രോ​ഗ്രാം’ ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്ക് കൂ​ടി നീ​ട്ടി
    റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ധ​ന​സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കു​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​ദ്ധ​തി​യാ​യ ‘സി​റ്റി​സ​ൺ അ​ക്കൗ​ണ്ട് പ്രോ​ഗ്രാം’ വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും കാ​ലാ​വ​ധി ഒ​രു വ​ർ​ഷം കൂ​ടി നീ​ട്ടി ന​ൽ​കാ​നും സ​ൽ​മാ​ൻ രാ​ജാ​വ് ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു. കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ന്റെ ശി​പാ​ർ​ശ​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണി​ത്. രാ​ജാ​വി​​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വ് പ്ര​കാ​രം, ധ​ന​സ​ഹാ​യ​ത്തി​നു​ള്ള ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ തു​ട​രും. 2026 ഡി​സം​ബ​ർ അ​വ​സാ​നം വ​രെ​യാ​ണ്​ കാ​ലാ​വ​ധി ദീ​ർ​ഘി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.​

    സ്വ​ന്തം പൗ​ര​ന്മാ​രോ​ടു​ള്ള ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​​ന്റെ താ​ൽ​പ​ര്യ​വും ക​രു​ത​ലും ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്താ​ണ് സ​ൽ​മാ​ൻ രാ​ജാ​വി​​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശം. 2022 ജൂ​ലൈ​യി​ലാ​ണ്​ ഈ ​പ​ദ്ധ​തി ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. വി​വി​ധ സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ​രി​ഷ്കാ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​വും പ​രോ​ക്ഷ​വു​മാ​യ ആ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് സൗ​ദി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​വേ​ണ്ടി​യാ​ണ്​ പ്രോ​ഗ്രാം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്.

