Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 8 Dec 2025 3:35 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Dec 2025 3:37 PM IST

    ഒടുവിൽ ആ പെട്ടി തുറന്നു, അതൊരു കഷ്ണം കിസ്​വയായിരുന്നു

    സിറിയക്കാർക്കിടയിൽ മുറ്റിനിന്ന ജിജ്ഞാസക്ക്​​ അറുതി
    ഒടുവിൽ ആ പെട്ടി തുറന്നു, അതൊരു കഷ്ണം കിസ്​വയായിരുന്നു
    സിറിയയിലെ ഉമയ്യദ്​ പള്ളിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന സൗദി അറേബ്യ സമ്മാനിച്ച കഅ്​ബയുടെ കിസ്​വയുടെ ഒരു ഭാഗം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന പെട്ടി

    റിയാദ്​: ആഴ്​ചകളായി സിറിയക്കാർ ഒരു ജിജ്ഞാസയിലായിരുന്നു. ദമാസ്​കസിലെ പ്രശസ്​തമായ ഉമയ്യദ്​ പള്ളിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന, സൗദി അറേബ്യ സമ്മാനിച്ച ആ പെട്ടിയിൽ എന്താണ്​? ആകാംക്ഷ മുറ്റിയ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉത്തരം തേടി അലഞ്ഞ ചോദ്യത്തിന്​ ഒടുവിൽ ഉത്തരമായിരിക്കുന്നു. സിറിയൻ വിമോചനദിനമായ ഇന്ന്​ (ഡിസംബർ എട്ട്​) പ്രസിഡൻറ്​ അഹമ്മദ്​ അൽ ഷറ പള്ളിയിലെത്തി പെട്ടിയെ പുതച്ചിരുന്ന പച്ച വിരി​ മാറ്റി. അതി​െൻറ ചില്ല്​ മേലടപ്പിനുള്ളിലൂടെ ജനം കണ്ടു, മക്കയിലെ വിശുദ്ധ കഅ്​ബയുടെ സ്വർണ നൂലുകൾ കൊണ്ട് ഖുർആൻ വചനങ്ങളും മറ്റും തുന്നിച്ചേർത്ത കറുത്ത പട്ടുവസ്​ത്രത്തി​െൻറ ഒരു കഷ്​ണം.

    വിമോചനദിനമായ ഡിസംബർ എട്ടിന്​ സിറിയൻ പ്രസിഡൻറ്​ അഹമ്മദ്​ അൽ ഷറ പെട്ടിയെ പുതപ്പിച്ചിരുന്ന പച്ച വിരി മാറ്റിയപ്പോൾ

    സിറിയയുമായി സൗഹൃദം പുനഃസ്ഥാപിച്ച ശേഷം സൗദി കിരീടാവകാശി അമീർ മുഹമ്മദ്​ ബിൻ സൽമാൻ അയച്ചു​െകാടുത്ത സമ്മാനമായിരുന്നു അത്​. പ്രസിഡൻറ്​ അഹമ്മദ്​ അൽ ഷറ അതേറ്റുവാങ്ങി ഉമയ്യദ്​ പള്ളിയിൽ ഒരു പച്ചത്തുണികൊണ്ട്​ മറച്ച് സൂക്ഷിച്ചുവെച്ചു. പെട്ടി തുറക്കാനോ ഉള്ളിലെന്താണെന്ന്​ വെളിപ്പെടുത്താനോ ഗവൺമെൻറ്​ തയ്യാറായില്ല. ​അതോടെ കുറച്ച്​ ആഴ്​ചകളായി സിറിയൻ ജനത ആലോചിച്ചത്​ ആ പെട്ടിയിൽ എന്തായിരിക്കുമെന്നാണ്​. ജിജ്ഞാസ മുറ്റി വീർപ്പുമുട്ടലായപ്പോൾ വിമോചനദിനമായ ഡിസംബർ എട്ടിന്​ പെട്ടി തുറന്ന്​ എന്താണെന്ന്​ വെളിപ്പെടുത്തുമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

    അതോടെ സമാധാനമായ ജനങ്ങൾ പിന്നെ ആ ദിവസത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള കാത്തിരിപ്പിലായി. ഒടുവിൽ ആ ദിനം വന്നെത്തി. വിമോചനദിനാഘോഷങ്ങൾക്കിടെ ഇന്ന് രാവിലെ​ ഉമയ്യദ്​ പള്ളിയിലേക്ക്​ പ്രസിഡൻറ്​ അഹമ്മദ്​ അൽ ഷറ എത്തി. അതിന്​ മുമ്പ്​ ജനക്കൂട്ടത്താൽ പള്ളി നിറഞ്ഞുകവിഞ്ഞിരുന്നു. ഓരോവർഷത്തേയും കഅ്​ബയുടെ പുടവ (കിസ്​വ) മാറ്റൽ ചടങ്ങിന്​ ശേഷം പഴയ പുടവ കഷണങ്ങളാക്കി സൗഹൃദ രാജ്യങ്ങൾക്കും ലോകനേതാക്കൾക്കും സമ്മാനിക്കുന്ന പതിവ്​ സൗദി അറേബ്യക്കുണ്ട്​​. കിസ്‌വയുടെ ഒരു ഭാഗം സമ്മാനമായി നൽകുന്നത് ഉന്നത പദവിയിലുള്ളവർക്കും അടുത്ത സഖ്യകക്ഷികൾക്കും മാത്രം ലഭിക്കുന്ന അപൂർവ ബഹുമതിയാണ്.

    ‘ഗ്രേറ്റ്​​ മോസ്​ക്​ ഓഫ്​ ദമാസ്​കസ്’​ ആയ ഉമയ്യദ് പള്ളിയിൽ ഇത് സ്ഥാപിക്കുന്നത് സൗദി അറേബ്യയും സിറിയയും തമ്മിലുള്ള ആഴത്തിലുള്ള മത-സാംസ്കാരിക ബന്ധങ്ങളുടെ പുനഃസ്ഥാപനം, മക്ക എന്ന പുണ്യഭൂമിയും ചരിത്രപ്രധാനമായ ദമാസ്കസും തമ്മിലുള്ള ഐക്യത്തി​െൻറ സന്ദേശം, 2024 ഡിസംബറിലെ രാഷ്​ട്രീയ മാറ്റത്തിന് ശേഷം വന്ന പുതിയ സിറിയൻ നേതൃത്വത്തിനുള്ള അംഗീകാരവും, രാജ്യത്തി​െൻറ ‘പുതിയ അധ്യായത്തിനുള്ള’ പിന്തുണയും എന്നെല്ലാമുള്ള നിലയിലാണ്​.

    മുൻ ബഷാറുൽ അസദ് ഭരണകൂടത്തി​െൻറ പതനത്തേയും രാഷ്​ട്രീയമാറ്റത്തേയുമാണ്​ സിറിയ വിമോചന ദിനമായി ആഘോഷിക്കുന്നത്​. അതി​െൻറ ഒന്നാം വാർഷികമായിരുന്നു ഇന്ന്​ (ഡിസംബർ എട്ട്​).

    News Summary - Finally the box was opened, and it was a piece of kiswa.
