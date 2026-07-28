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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 28 July 2026 9:31 PM IST
    Updated On
    date_range 28 July 2026 9:31 PM IST

    സൗദിയിൽ വിരുന്നൊരുക്കാൻ ‘വിജയ് ദം ദം ബിരിയാണി’; സെമി ഫൈനലും ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലേയും സെപ്റ്റംബറിൽ

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    വമ്പൻ താരനിരയെത്തുന്നു
    സൗദിയിൽ വിരുന്നൊരുക്കാൻ ‘വിജയ് ദം ദം ബിരിയാണി’; സെമി ഫൈനലും ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലേയും സെപ്റ്റംബറിൽ
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    റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബിരിയാണി പാചകമത്സരമായ ‘വിജയ് ദം ദം ബിരിയാണി’യുടെ സെമി ഫൈനൽ, ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് മാറ്റുകൂട്ടാൻ പ്രമുഖ താരനിരയെത്തുന്നു. പ്രശസ്ത ഗായകരും ജനപ്രിയ ഷെഫുമാരും അണിനിരക്കുന്ന പരിപാടിയുടെ സെമി ഫൈനൽ സെപ്റ്റംബർ 11-ന് ജിദ്ദയിലും, ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെ സെപ്റ്റംബർ 25-ന് റിയാദിലും നടക്കും.

    പ്രശസ്​ത ഗായകരായ കണ്ണൂർ ഷെരീഫ്, ക്രിസ്​റ്റകല, അക്ബർ ഖാൻ, നന്ദ, സിജു സിയാൻ എന്നിവർക്കൊപ്പം പ്രമുഖ ഷെഫുമാരായ ഷെഫ് പിള്ള, ആബിദ റഷീദ്, രാജ് കലേഷ് തുടങ്ങിയവരും പരിപാടിയുടെ ഭാഗമാകാൻ സൗദിയിലെത്തും. ജിദ്ദയിൽ നടക്കുന്ന സെമി ഫൈനൽ വേദിയെ കൂടുതൽ ആകർഷകമാക്കിക്കൊണ്ട് കണ്ണൂർ ഷെരീഫും ക്രിസ്​റ്റകലയും നയിക്കുന്ന സംഗീതവിരുന്ന്​ അരങ്ങേറും.

    ‘സൗദി ബിരിയാണി രാജാ,’ ‘സൗദി ബിരിയാണി ദം സ്​റ്റാർ’ എന്നീ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ 50,000 സൗദി റിയാലിൽ അധികം മൂല്യമുള്ള ആകർഷകമായ സമ്മാനങ്ങളാണ് വിജയികളെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. പാചകമത്സരത്തിന് പുറമെ പ്രവാസികൾക്കായി മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന വിപുലമായ ഫുഡ് ഫെസ്​റ്റ്​, മ്യൂസിക്കൽ നൈറ്റ്, കുടുംബങ്ങൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമായി ഫാമിലി ഫൺ ഗെയിമുകൾ, സർപ്രൈസ് സമ്മാനങ്ങൾ എന്നിവയും സംഘാടകർ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഗൾഫ് മാധ്യമവും ‘മീ ഫ്രണ്ടും’ സംയുക്തമായാണ് ഈ വമ്പൻ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.

    ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് (പ്രീമിയം പാർട്ണർ), ഫ്രെൻഡി (ടെലികോം പാർട്ണർ), സിറ്റി ഫ്ലവർ (അസോസിയേറ്റ് പാർട്ണർ), ഫറായെദ് (ഒഫീഷ്യൽ റൈസ് പാർട്ണർ) എന്നിവർ പ്രധാന പങ്കാളികളാകുന്ന പരിപാടിയിൽ കാഫ് ലോജിസ്​റ്റിക്സ്, ടാക്സ് പോയിൻറ്​, ഷിഫാ അൽ ജസീറ പോളിക്ലിനിക്, ആർ.കെ.ജി, ഡ്രസ്സ് കോഡ് എന്നിവരും പ്രായോജകരായി സഹകരിക്കുന്നു.

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    TAGS:septemberFinal RoundSaudi ArabiaVijay Dum Dum Biryani
    News Summary - വിജയ് ദം ദം ബിരിയാണിയുടെ അവസാന റൗണ്ടുകൾ സെപ്റ്റംബറിൽ നടക്കും
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