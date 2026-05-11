Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightചലച്ചിത്ര അവാർഡ്...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 11 May 2026 8:53 AM IST
    Updated On
    date_range 11 May 2026 8:53 AM IST

    ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് ജേതാവ് ഷാജു വാലപ്പന് സ്വീകരണം നൽകി

    text_fields
    bookmark_border
    ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് ജേതാവ് ഷാജു വാലപ്പന് സ്വീകരണം നൽകി
    cancel
    camera_alt

    ഷാ​ജു വാ​ല​പ്പ​ന് റി​യാ​ദി​ൽ ഷി​ഫ മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി

    റിയാദ്: നവാഗത സംവിധായകനുള്ള 49ാമത് കേരള ഫിലിം ക്രിട്ടിക്സ് അവാർഡ് കരസ്ഥമാക്കിയ ഷാജു വാലപ്പന് റിയാദിലെ ജീവകാരുണ്യ സംഘടനയായ ഷിഫ മലയാളി സമാജം അനുമോദന സദസ്സ് ഒരുക്കി. അൽമാസ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ സാബു പത്തടി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സിദ്ദീഖ് തുവ്വൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അബ്ദുല്ല വല്ലാഞ്ചിറ, ജയൻ കൊടുങ്ങല്ലൂർ, വല്ലി ജോസ്, സലിം കളക്കര, ഷംനാദ് കരുനാഗപ്പള്ളി, സനൂപ് പയ്യന്നൂർ, ക്ലീറ്റസ്, മജീദ്, ഷൈജു പച്ച, അലി ആലുവ, അനസ്, അസ്ലം പാലത്ത്, ഇബ്രാഹിംകുട്ടി, ഗോപകുമാർ, കബീർ പട്ടാമ്പി, കൃഷ്ണകുമാർ, റാഫി പാങ്ങോട്, ബിജു ജോസ്, സജീർ, നിസാർ പള്ളിക്കശ്ശേരി, ഉമർ അലി, നാസർ ലൈസ്, ഗഫൂർ കൊയിലാണ്ടി, നിഹാസ് പാനൂർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.

    സമാജം സെക്രട്ടറി ബിജു മടത്തറ, രക്ഷാധികാരി അശോകൻ ചാത്തന്നൂർ, സമാജം പ്രവർത്തകരായ ബാബു കണ്ണോത്ത്, രതീഷ് നാരായണൻ, സന്തോഷ് തിരുവല്ല, ബിനീഷ്, മോഹനൻ കണ്ണൂർ, ജിതിൻ മാത്തൻ, നാസർ കൊട്ടുകാട്, സുനിൽ പൂവത്തിങ്കൽ, അനിൽ കണ്ണൂർ, അലവി കുട്ടി, വിശ്വംഭരൻ തുടങ്ങിയവരും ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. സമാജം പ്രസിഡൻറ് ഫിറോസ് പോത്തൻകോട് സ്വാഗതവും പ്രകാശ് ബാബു വടകര നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsfilm awardGulf NewsSaudi Arabian News
    News Summary - Film award winner Shaju Valappan was given a reception
    Similar News
    Next Story
    X