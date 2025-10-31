Begin typing your search above and press return to search.
    ഭ​ര​ണ​നി​ർ​വ​ഹ​ണ​ത്തി​ന് ക​രു​ത്താ​യി എ​ഫ്.​ഐ.​ഐ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന്റെ 'സേ​ജ്' എ.​ഐ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം

    ഭ​ര​ണ​നി​ർ​വ​ഹ​ണ​ത്തി​ന് ക​രു​ത്താ​യി എ​ഫ്.​ഐ.​ഐ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന്റെ സേ​ജ് എ.​ഐ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം
    എ​ഫ്.​ഐ.​ഐ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന്റെ 'സേ​ജ്' എ.​ഐ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം ഫ്യൂ​ച്ച​ർ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ്‌​മെ​ന്റ് ഇ​നി​ഷ്യേ​റ്റി​വ് സെ​ഷ​നി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: പൊ​തു​ന​യ രൂ​പീ​ക​ര​ണ പ്ര​ക്രി​യ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കാ​നും, ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പു​ത​ന്നെ അ​തി​ന്റെ പ്രാ​യോ​ഗി​ക ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ മു​ൻ​കൂ​ട്ടി അ​റി​യാ​നും സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഫ്യൂ​ച്ച​ർ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ്‌​മെ​ന്റ് ഇ​നി​ഷ്യേ​റ്റി​വ് (എ​ഫ്.​ഐ.​ഐ) ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ പു​തി​യ ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് (എ.​ഐ) പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി. 'സേ​ജ്' എ​ന്ന് പേ​രി​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ഈ ​പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം, ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള ന​യ​രൂ​പ​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ളെ​യും ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ളെ​യും ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ പൊ​തു​സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​വും, സ​മ​ഗ്ര​വും, പൗ​ര​ന്മാ​രി​ലേ​ക്ക് കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചു​ള്ള​തു​മാ​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു.

    ആ​ഗോ​ള എ.​ഐ വി​ദ​ഗ്ധ​രു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചെ​ടു​ത്ത 'സേ​ജ്', എ.​ഐ​യു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ​യു​ള്ള ന​യ സി​മു​ലേ​ഷ​ൻ, പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര ക​മ്പ്യൂ​ട്ടി​ങ് ശേ​ഷി, ഓ​രോ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ​യും പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്ത ബ​ഹു​ഭാ​ഷ കോ-​പൈ​ല​റ്റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ സ​മ​ന്വ​യി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. നി​ർ​ദേ​ശി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന ന​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​മൂ​ഹി​ക, സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ്വാ​ധീ​നം മു​ൻ​കൂ​ട്ടി മാ​തൃ​ക​യാ​ക്കാ​ൻ ഈ ​പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ളെ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്നു. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, ആ​രോ​ഗ്യം, ഊ​ർ​ജം, ഗ​താ​ഗ​തം തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ൾ​ക്കാ​യി പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഡെ​വ​ല​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് സ്റ്റാ​ൻ​ഡേ​ർ​ഡ് ചെ​യ്ത പോ​ളി​സി സൊ​ല്യൂ​ഷ​നു​ക​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന ഒ​രു തു​റ​ന്ന 'ഗ​വേ​ണ​ൻ​സ് ആ​പ് സ്റ്റോ​റും' 'സേ​ജ്'​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഇ​ത് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലു​ള്ള ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കും.

    ഈ ​സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക്ക് പൊ​തു​താ​ൽ​പ​ര്യം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ വ​ലി​യ പ​ങ്കു​ണ്ടെ​ന്ന് എ​ഫ്.​ഐ.​ഐ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​നും ആ​ക്ടി​ങ് ചീ​ഫ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഓ​ഫി​സ​റു​മാ​യ റി​ച്ചാ​ർ​ഡ് ആ​ട്ടി​യാ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള ശേ​ഷി​യെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടാ​ണ് 'സേ​ജ് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. 'സേ​ജി'​ന്റെ ആ​ൽ​ഫാ പ​തി​പ്പ് 2025 ന​വം​ബ​ർ 22, 23 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക​യി​ലെ ജോ​ഹ​ന്നാ​സ്ബ​ർ​ഗി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ജി20 ​ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കും. തു​ട​ർ​ന്ന് ആ​ഗോ​ള പ​രി​ശീ​ല​ന സെ​ഷ​നു​ക​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷം 2026ൽ ​ന​ട​ക്കു​ന്ന എ​ഫ്.​ഐ.​ഐ10 കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സി​ലാ​യി​രി​ക്കും പൂ​ർ​ണ​മാ​യ പ​തി​പ്പ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കു​ക.

    News Summary - FII Foundation's 'Sage' AI platform for governance
