Madhyamam
    Saudi Arabia
    28 Jan 2026 8:28 AM IST
    28 Jan 2026 8:28 AM IST

    അ​ഞ്ചാം ലോ​ക കേ​ര​ള​സ​ഭ നാ​െള; ജി​ദ്ദ​യി​ൽ നി​ന്ന് നാ​ല് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ

    അ​ഞ്ചാം ലോ​ക കേ​ര​ള​സ​ഭ നാ​െള; ജി​ദ്ദ​യി​ൽ നി​ന്ന് നാ​ല് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ
    ജി​ദ്ദ: പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളും കേ​ര​ള​ത്തി​െൻറ വി​ക​സ​ന സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ളും മു​ഖാ​മു​ഖം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​ന്ന അ​ഞ്ചാം ലോ​ക കേ​ര​ള​സ​ഭ​യ്ക്ക് ജ​നു​വ​രി 29-ന് ​ത​ല​സ്ഥാ​ന​ത്ത് തു​ട​ക്ക​മാ​കും. 31 വ​രെ നീ​ളു​ന്ന സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ ലോ​ക​ത്തി​െൻറ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​വാ​സി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ജി​ദ്ദ​യി​ൽ നി​ന്ന് നാ​ല് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ സ​ഭ​യി​ൽ അ​ണി​നി​ര​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ജി​ദ്ദ ന​വോ​ദ​യ മു​ഖ്യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ഡോ. ​ഷി​ബു തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​മാ​രാ​യ അ​ബ്​​ദു​ള്ള മു​ല്ല​പ്പ​ള്ളി, സ​ലാ​ഹു​ദ്ധീ​ൻ കൊ​ഞ്ചി​റ, യു​വ​ജ​ന വേ​ദി ക​ൺ​വീ​ന​ർ ലാ​ലു എ​ന്നി​വ​രാ​ണ്​ ജി​ദ്ദ​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹം നേ​രി​ടു​ന്ന സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളും തൊ​ഴി​ൽ​പ​ര​മാ​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളും സ​ഭ​യു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്ന് ഇ​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.​ജ​നു​വ​രി 29 വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റി​ന്​ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം നി​ശാ​ഗ​ന്ധി ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ലോ​ക കേ​ര​ള​സ​ഭ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും.

    30, 31 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ കേ​ര​ള നി​യ​മ​സ​ഭാ മ​ന്ദി​ര​ത്തി​ലെ ആ​ർ. ശ​ങ്ക​ര​നാ​രാ​യ​ണ​ൻ ത​മ്പി ഹാ​ളി​ൽ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ക്കും. എ​ട്ട് പ്ര​ത്യേ​ക വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ന്നി​യു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​ക​ളും ഏ​ഴ് മേ​ഖ​ല​ക​ൾ തി​രി​ച്ചു​ള്ള സെ​ഷ​നു​ക​ളും സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​െൻറ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഉ​ണ്ടാ​കും.

    ര​ണ്ടാം പി​ണ​റാ​യി സ​ർ​ക്കാ​രി​െൻറ കാ​ല​ത്തെ അ​വ​സാ​ന ലോ​ക കേ​ര​ള​സ​ഭ എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ക്ഷേ​മം, പു​ന​ര​ധി​വാ​സം, നി​ക്ഷേ​പം എ​ന്നി​വ​യി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യ ന​യ​രൂ​പീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഈ ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്.

