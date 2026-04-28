    date_range 28 April 2026 6:31 AM IST
    date_range 28 April 2026 6:31 AM IST

    ഗസ്സയിൽ ഫീൽഡ് സ്‌കൂളുകൾ; സൗദിയുടെ ബൃഹത്തായ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി

    റി​യാ​ദ്: യു​ദ്ധ​ക്കെ​ടു​തി​യി​ൽ ദു​രി​ത​മ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന ഗ​സ്സ​യി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് കൈ​ത്താ​ങ്ങാ​യി സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ പു​തി​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പ​ദ്ധ​തി. കി​ങ്​ സ​ൽ​മാ​ൻ ഹ്യൂ​മാ​നി​റ്റേ​റി​യ​ൻ എ​യ്ഡ് ആ​ൻ​ഡ് റി​ലീ​ഫ് സെൻറ​ർ (കെ.​എ​സ്. റി​ലീ​ഫ്), സൗ​ദി സെൻറ​ർ ഫോ​ർ ക​ൾ​ച്ച​ർ ആ​ൻ​ഡ് ഹെ​റി​റ്റേ​ജു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ഗ​സ്സ​യി​ൽ അ​ത്യാ​ധു​നി​ക ഫീ​ൽ​ഡ് സ്‌​കൂ​ളു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു.

    യു​ദ്ധം മൂ​ലം വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ട്ട കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ പ​ഠ​ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം, അ​വ​ർ​ക്ക് അ​ത്യ​ന്താ​പേ​ക്ഷി​ത​മാ​യ മാ​ന​സി​ക-​സാ​മൂ​ഹി​ക പി​ന്തു​ണ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പ്രാ​ഥ​മി​ക ല​ക്ഷ്യം. ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ, സം​ഘ​ർ​ഷ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ പ​ഠ​നം മു​ട​ങ്ങി​യ ആ​യി​ര​ത്തോ​ളം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പ്ര​യോ​ജ​നം ല​ഭി​ക്കും.

    ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടും സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന മാ​നു​ഷി​ക സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യാ​ണ് ഗ​സ്സ​യി​ലെ ഈ ​ഇ​ട​പെ​ട​ൽ. ത​ക​ർ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യെ പു​ന​രു​ജ്ജീ​വി​പ്പി​ക്കാ​നും പ്രാ​ദേ​ശി​ക സ​മൂ​ഹ​ത്തി​െൻറ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ച്ച് ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യു​ള്ള വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും കി​ങ് സ​ൽ​മാ​ൻ റി​ലീ​ഫ് സെൻറ​ർ ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു.

    ത​ക​ർ​ന്ന​ടി​ഞ്ഞ ഗ​സ്സ​യി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഭാ​വി സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള സൗ​ദി ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​െൻറ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യ ചു​വ​ടു​വെ​പ്പാ​യാ​ണ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര സ​മൂ​ഹം ഈ ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തെ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​ത്.

    TAGS:GazaeducationSaudi Arabia
    News Summary - Field schools in Gaza; Saudi Arabia launches major educational project
