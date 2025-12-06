Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 6 Dec 2025 7:07 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Dec 2025 7:07 PM IST

    സഹയാത്രികർക്ക്​ ശാരീരികാസ്വാസ്ഥ്യം, വിമാനത്തിൽ രക്ഷകരായി രഞ്​ജു, അമ്പിളി ദമ്പതികൾ

    സഹയാത്രികർക്ക്​ ശാരീരികാസ്വാസ്ഥ്യം, വിമാനത്തിൽ രക്ഷകരായി രഞ്​ജു, അമ്പിളി ദമ്പതികൾ
    രഞ്​ജു, അമ്പിളി

    റിയാദ്​: വിമാന യാത്രക്കിടെ സഹയാ​ത്രികരിൽ ചിലർക്ക്​ ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടായപ്പോൾ രക്ഷയുടെ മാലാഖകളായി രഞ്​ജു, അമ്പിളി ദമ്പതികൾ. റിയാദിൽനിന്ന്​ കോഴിക്കോ​ട്ടേക്ക്​ പോയ എയർ ഇന്ത്യ എക്​സ്​പ്രസിലാണ്​ സംഭവം. ​വ്യത്യസ്​ത സമയങ്ങളിൽ രണ്ട്​ യാത്രക്കാർ തലചുറ്റി വീഴുകയും ഒരാൾക്ക് ഫിറ്റ്​സുണ്ടാവുകയും ചെയ്​തപ്പോഴാണ്​ മലയാളി നഴ്​സുമാരായ ഈ ദമ്പതികൾ രക്ഷകരായത്​. റിയാദിലെ​ ശുമൈസി കിങ് സഊദ്​ ആശുപത്രിയിൽ സ്​റ്റാഫ്​ നഴ്​സായ അമ്പിളിയും റിയാദ്​ തഖസൂസിയിലെ എസ്​.എം.സി ആശുപത്രിയിൽ നഴ്​സായ രഞ്​ജുവും വാർഷികാവധിക്ക്​ നാട്ടിലേക്ക്​ പുറപ്പെട്ടതാണ്​. മലപ്പുറം തിരൂരങ്ങാടി മുന്നിയൂർ സ്വദേശികളാണ്​ ഇരുവരും.

    യാത്ര ആരംഭിച്ച്​ കുറച്ചുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു യാത്രക്കാരൻ ടോയിലറ്റിലേക്ക്​ പോകുന്നതിനിടെ തലചുറ്റി വീണു. അടിയന്തര ശ്രുശ്രൂഷ നൽകാൻ പ്രാപ്​തരായ ആരെങ്കിലും യാത്രക്കാരിലുണ്ടോ എന്ന്​ കാബിൻ ക്രൂ മൈക്കിലൂടെ​ ചോദിച്ചു. ഉടൻ രഞ്​ജുവും അമ്പിളിയും എഴുന്നേറ്റ് ഞങ്ങളുണ്ടെന്ന്​ പറയുകയും​ തലചുറ്റി വീണയാളുടെ അടുത്തേക്ക്​ ഓടുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

    യാത്രക്കാരെ മാറ്റി ആ സീറ്റുകളിൽ രോഗിയെ കിടത്തുകയും പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷ നൽകുകയും ചെയ്​തു. രക്തത്തിലെ ഷുഗർ ലെവൽ കുറഞ്ഞതാണ്​ കാരണമെന്ന്​ കണ്ടെത്തി അതിനുള്ള പ്രതിവിധികൾ ചെയ്​ത്​ ആയാളെ സുഖം പ്രാപിക്കാൻ സഹായിച്ചു. ശേഷം ദമ്പതികൾ തങ്ങളുടെ ഇരിപ്പിടങ്ങളിലേക്ക്​ തിരിച്ചെത്തി അധികം കഴിയും മുമ്പ്​ മറ്റൊരു യാത്രക്കാരനും സമാനമായ രീതിയിൽ തലചുറ്റിവീണു. ക്രൂവി​െൻറ അനൗൺസ്​മെൻറിനൊന്നും കാത്തുനിന്നില്ല, ഇരുവരും ഉടൻ അവിടേക്ക്​ കുതിച്ചു. ആവശ്യമായ പരിചരണങ്ങൾ നൽകി അയാളെയും സുഖപ്പെടുത്തി.

    ഏതാണ്ട്​ യാത്ര അവസാനിക്കാറായപ്പോഴാണ്​ മറ്റൊരാൾക്ക്​ ഫിറ്റ്​സുണ്ടായത്​. ദമ്പതികളുടെ രക്ഷാകരം നീണ്ടുചെന്നു. അയാളെയും സുഖംപ്രാപിക്കാൻ സഹായിച്ചു. വിമാനം ലാൻഡ്​ ചെയ്യുന്നതിന്​ തൊട്ടുമുമ്പ്​ കാബിൻ ക്രൂ മൈക്കിലൂടെ ദമ്പതികൾക്ക്​ നന്ദി പറഞ്ഞു: ‘തങ്ങളുടെ യാത്രക്കാർക്ക്​ ആരോഗ്യപ്രശ്​നം നേരിട്ടപ്പോൾ തത്സമയം തന്നെ ശരിയായ വൈദ്യസഹായം നൽകി അവരെ സുഖം പ്രാപിക്കാൻ സഹായിച്ച നമ്മുടെ പ്രിയ യാത്രക്കാരായ രഞ്​ജു പി, അമ്പിളി എന്നിവർക്ക്​ എയർ ഇന്ത്യ എക്​സ്​പ്രസി​െൻറയും ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടേയും പേരിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു’ എന്നായിരുന്നു അനൗൺസ്​മെൻറ്​.

    കാര്യമായ ഫസ്​റ്റ്​ എയ്​ഡ്​ സംവിധാനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത വിമാനത്തിൽ ഈ ദമ്പതികളുടെ ഇടപെടൽ മൂന്ന്​ ജീവനുകളാണ്​ രക്ഷിച്ചതെന്ന്​ സഹയാത്രികർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഒന്നര പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി സൗദി ആരോഗ്യരംഗത്ത്​ സേവനം അനുഷ്​ഠിക്കുന്ന രഞ്​ജു, അമ്പിളി ദമ്പതികളുടെ പ്രവൃത്തിപരിചയമാണ് സന്ദർഭത്തിനൊത്ത്​ ഉയരാനും ശരിയായ പരിചരണത്തിലൂടെ യാത്രക്കാരെ ​രക്ഷിക്കാനും സഹായിച്ചത്​. ​

    TAGS:Saudi Newsfirst aidAir India Express:Malayali Nurses
    News Summary - Fellow passengers fall ill, couple Ranju and Ambili rescue them on the flight
