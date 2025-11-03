Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    3 Nov 2025 8:28 AM IST
    Updated On
    3 Nov 2025 8:29 AM IST

    ഫ​സ​ൽ മ​മ്പാ​ടി​ന് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ്

    ഫ​സ​ൽ മ​മ്പാ​ടി​ന് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ്
    ഫ​സ​ൽ മ​മ്പാ​ടി​നു​ള്ള ഒ.​ഐ.​സി.​സി യാം​ബു ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി

    ഉ​പ​ഹാ​രം ശ​ങ്ക​ർ എ​ള​ങ്കൂ​ർ ന​ൽ​കു​ന്നു

    Listen to this Article

    യാം​ബു: ജോ​ലി​യാ​വ​ശ്യാ​ർ​ഥം സ്ഥ​ലം മാ​റി​പ്പോ​കു​ന്ന ഫ​സ​ൽ മ​മ്പാ​ടി​ന് ഒ.​ഐ.​സി.​സി യാം​ബു ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി. ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റും മി​ക​ച്ച സം​ഘാ​ട​ക​നും ഫു​ട്ബാ​ൾ കാ​യി​ക രം​ഗ​ത്ത് നി​റ​സാ​ന്നി​ധ്യ​വു​മാ​യി​രു​ന്നു ഫ​സ​ൽ മ​മ്പാ​ട്.

    ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി​ദ്ധീ​ഖു​ൽ അ​ക്ബ​ർ, ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഇ​ൻ​കാ​സ് ഗ്ലോ​ബ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ​ങ്ക​ർ എ​ള​ങ്കൂ​ർ, ജി​ദ്ദ റീ​ജ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഷ്‌​ക​ർ വ​ണ്ടൂ​ർ, അ​ബ്ദു​ന്നാ​സ​ർ കു​റ​ക​ത്താ​ണി, ശ​ര​ത് നാ​യ​ർ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ കു​ട്ട​നാ​ട്, ഹാ​രി​സ് കൈ​ത്ത​റ, ശി​ഹാ​ബ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഫ​സ​ൽ മ​മ്പാ​ടി​നു​ള്ള ഒ.​ഐ.​സി.​സി​യു​ടെ ഉ​പ​ഹാ​രം ച​ട​ങ്ങി​ൽ ശ​ങ്ക​ർ എ​ള​ങ്കൂ​ർ ന​ൽ​കി.

    News Summary - Fazal Mampat's pilgrimage
