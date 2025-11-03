ഫസൽ മമ്പാടിന് യാത്രയയപ്പ്text_fields
യാംബു: ജോലിയാവശ്യാർഥം സ്ഥലം മാറിപ്പോകുന്ന ഫസൽ മമ്പാടിന് ഒ.ഐ.സി.സി യാംബു ഏരിയ കമ്മിറ്റി യാത്രയയപ്പ് നൽകി. കമ്മിറ്റിയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റും മികച്ച സംഘാടകനും ഫുട്ബാൾ കായിക രംഗത്ത് നിറസാന്നിധ്യവുമായിരുന്നു ഫസൽ മമ്പാട്.
ഏരിയ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് സിദ്ധീഖുൽ അക്ബർ, ഒ.ഐ.സി.സി ഇൻകാസ് ഗ്ലോബൽ സെക്രട്ടറി ശങ്കർ എളങ്കൂർ, ജിദ്ദ റീജനൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി അഷ്കർ വണ്ടൂർ, അബ്ദുന്നാസർ കുറകത്താണി, ശരത് നായർ കോഴിക്കോട്, സൈനുദ്ദീൻ കുട്ടനാട്, ഹാരിസ് കൈത്തറ, ശിഹാബ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ഫസൽ മമ്പാടിനുള്ള ഒ.ഐ.സി.സിയുടെ ഉപഹാരം ചടങ്ങിൽ ശങ്കർ എളങ്കൂർ നൽകി.
