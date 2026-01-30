Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    date_range 30 Jan 2026 9:58 AM IST
    date_range 30 Jan 2026 9:58 AM IST

    ച​രി​ത്രം തി​രു​ത്തി ഫാ​ഷി​സം ഇ​ന്ത്യ​യെ കീ​ഴ​ട​ക്കു​ന്നു -ജോ​സ​ഫ് അ​തി​രു​ങ്ക​ൽ

    റി​യാ​ദ് ഒ.​ഐ.​സി.​സി റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ജോ​സ​ഫ് അ​തി​രു​ങ്ക​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: ച​രി​ത്ര​ത്തെ പു​ന​ർ​വ്യാ​ഖ്യാ​നം ചെ​യ്തും ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ചി​ന്താ​ശേ​ഷി​യെ ത​ള​ച്ചി​ട്ടും ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ഫാ​ഷി​സ്​​റ്റ്​ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യം പി​ടി​മു​റു​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നും സാ​മൂ​ഹി​ക നി​രീ​ക്ഷ​ക​നു​മാ​യ ജോ​സ​ഫ് അ​തി​രു​ങ്ക​ൽ. ഒ.​ഐ.​സി.​സി റി​യാ​ദ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ബ​ത്ഹ സ​ബ​ർ​മ​തി​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച 77ാം റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ സ​ലീം ക​ള​ക്ക​ര പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മ​ത​ത്തി​െൻറ​യും ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​െൻറ​യും പേ​രി​ൽ മ​നു​ഷ്യ​രെ വേ​ട്ട​യാ​ടു​ന്ന​ത് ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ അ​മീ​ർ പ​ട്ട​ണ​ത്ത് ആ​മു​ഖ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ബാ​ലു കു​ട്ട​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ര​ഘു​നാ​ഥ് പ​റ​ശ്ശി​നി​ക്ക​ട​വ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട്, ഷു​ക്കൂ​ർ ആ​ലു​വ, ഷം​നാ​ദ് ക​രു​നാ​ഗ​പ​ള്ളി, ശി​ഹാ​ബ് കൊ​ട്ടു​കാ​ട്, യ​ഹി​യ കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ, നൗ​ഫ​ൽ പാ​ല​ക്കാ​ട​ൻ, മാ​ള മു​ഹി​യു​ദ്ധീ​ൻ, അ​ബ്ദു​ള്ള വ​ല്ലാ​ഞ്ചി​റ, സി​ദ്ധീ​ഖ് ക​ല്ലു​പ​റ​മ്പ​ൻ, സ്മി​ത മു​ഹി​യു​ദ്ധീ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു.

    സ​ജീ​ർ പൂ​ന്തു​റ സ്വാ​ഗ​ത​വും സ​ക്കീ​ർ ദാ​ന​ത്ത് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ച​ട​ങ്ങി​ന് ശേ​ഷം കേ​ക്ക് മു​റി​ച്ച് റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷം പ​ങ്കി​ട്ടു. ജോ​ൺ​സ​ൺ മാ​ർ​ക്കോ​സ്, ഹ​ക്കീം പ​ട്ടാ​മ്പി, ഷാ​ന​വാ​സ് മു​ന​മ്പ​ത്ത്, നാ​സ​ർ വ​ല​പ്പാ​ട്, ഒ​മ​ർ ഷ​രീ​ഫ്, സ​ന്തോ​ഷ് ക​ണ്ണൂ​ർ, ജോ​സ​ഫ് കോ​ട്ട​യം, ജം​ഷാ​ദ് തു​വ്വൂ​ർ, മാ​ത്യു ജോ​സ​ഫ്, സൈ​നു​ദ്ധീ​ൻ വ​ല്ല​പ്പു​ഴ, ബി​നോ​യ് കൊ​ല്ലം, അ​ല​ക്സ് കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര, അ​ൻ​സാ​ർ വ​ർ​ക്ക​ല, ഹ​രീ​ന്ദ്ര​ൻ ക​ണ്ണൂ​ർ, ഷം​സീ​ർ പാ​ല​ക്കാ​ട്, മൊ​യ്തീ​ൻ മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട്, ഹാ​ഷിം, ശ​ര​ത് സ്വാ​മി​നാ​ഥ​ൻ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഖാ​ൻ പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട, സൈ​ഫു​ന്നീ​സ സി​ദ്ധീ​ഖ്, മു​സ്ത​ഫ കു​മാ​ര​നെ​ല്ലൂ​ർ, മ​ജു സി​വി​ൽ സ്​​റ്റേ​ഷ​ൻ, ഷു​ക്കൂ​ർ എ​ട​ക്ക​ര, മ​ജീ​ദ് മൈ​ത്രി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

