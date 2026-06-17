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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 17 Jun 2026 2:36 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Jun 2026 2:39 PM IST

    ഫറോക്ക് സ്വദേശി അൽ ഖർജിൽ ഹൃദയാഘാതം മൂലം നിര്യാതനായി

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    ഫറോക്ക് സ്വദേശി അൽ ഖർജിൽ ഹൃദയാഘാതം മൂലം നിര്യാതനായി
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    റിയാദ്: മലയാളി സൗദിയിലെ താമസസ്ഥലത്ത് നിര്യാതനായി. കോഴിക്കോട് ഫറോക്ക് സ്വദേശി അഹമ്മദ് താഹിർ (47) ആണ് റിയാദിന് സമീപം അൽ ഖർജിൽ ഹൃദയാഘാതം മൂലം മരിച്ചത്. നുസ്‌റത്ത് ആണ് ഭാര്യ. ഫാത്തിമ നൗഫ, നൂറ ഫാത്തിമ, ഫാത്തിമ നൈല എന്നിവർ മക്കളാണ്.

    മരണാനന്തര നിയമനടപടികൾ അൽ ഖർജ് കെ.എം.സി.സി പ്രവർത്തകരായ ഷബീബ് കൊണ്ടോട്ടി, മുഹമ്മദ് പുന്നക്കാട് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു. നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം മൃതദേഹം അൽ ഖർജിൽ തന്നെ ഖബറടക്കുമെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ അറിയിച്ചു.

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    TAGS:Riyadhkozhikode nativeheartattackkmcc riyadObituary
    News Summary - Farok resident dies of heart attack in Al Kharj
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