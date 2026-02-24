Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 24 Feb 2026 10:47 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Feb 2026 10:47 AM IST

    സ​ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദി​ന് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ്

    സ​ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദി​ന് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ്
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സ​ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദി​ന് ന​ൽ​കി​യ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ്

    ദ​മ്മാം: ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​തം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന സ​ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദി​ന് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (ട്രി​പ) യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    ട്രി​പ​യു​ടെ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി, ട്ര​ഷ​റ​ർ എ​ന്നീ സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ വ​ഹി​ച്ച് സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​യ്ക്കും ഉ​ന്ന​മ​ന​ത്തി​നും വേ​ണ്ടി മി​ക​ച്ച പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച വ്യ​ക്തി​യാ​യി​രു​ന്നു. ട്രി​പ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലാം, പ്ര​സി​ഡ​ൻ​ന്റ്​ ര​ഞ്ജു രാ​ജ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ശോ​ക് കു​മാ​ർ, ട്ര​ഷ​റ​ർ ഷി​യാ​സ് അ​ബ്​​ദു​ൽ മ​ജീ​ദ് സം​സാ​രി​ച്ചു. ട്രി ​കേ​ന്ദ്ര എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളും വ​നി​താ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളും സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    TAGS:newsFarewellsaudinews
    News Summary - farewell to Sabin Muhammad
