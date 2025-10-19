Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightപ്രവാസം മതിയാക്കി...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 19 Oct 2025 8:04 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Oct 2025 8:04 AM IST

    പ്രവാസം മതിയാക്കി മടങ്ങുന്ന ഒ.എം. ഷരീഫിന് യാത്രയയപ്പ് നൽകി

    text_fields
    bookmark_border
    പ്രവാസം മതിയാക്കി മടങ്ങുന്ന ഒ.എം. ഷരീഫിന് യാത്രയയപ്പ് നൽകി
    cancel
    Listen to this Article

    ത്വാഇഫ്: രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ട പ്രവാസം മതിയാക്കി നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന മുവാറ്റുപുഴ പായിപ്ര മുളവൂർ കരയിൽ സ്വദേശി ഒ.എം ഷരീഫിന് കെ.എം.സി.സി ത്വാഇഫ് സിറ്റി ഏരിയ കമ്മിറ്റി യാത്രയയപ്പ് നൽകി.2003 ൽ ത്വാഇഫിലെത്തിയ ഷരീഫ് സ്വകാര്യ കമ്പനിയിലും സ്വന്തമായും ഇലക്ട്രീഷ്യനായി ജോലി ചെയ്തിരുന്നു.

    ഹജ്ജ് തീർഥാടകരെ സേവിക്കാൻ 14 വർഷങ്ങൾ ഹജ്ജ് വളണ്ടിയറായി രംഗത്തുണ്ടായിരുന്ന ഷരീഫ് കെ.എം.സി.സി ത്വാഇഫ് സിറ്റി കമ്മിറ്റിയിലെ സജീവ പ്രവർത്തകനായിരുന്നു.കെ.എം.സി.സി ത്വാഇഫ് സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി ഓഡിറ്റോറിയ ത്തിൽ നടന്ന യാത്രയയപ്പ് യോഗം സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി വൈസ് പ്രസിഡണ്ട് മുജീബ് കോട്ടക്കൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഹസൻ മുസ്‌ലിയാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.

    സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി നേതാക്കളായ സലാം പുല്ലാളൂർ, അഷ്റഫ് താനാളൂർ, അബ്ബാസ് രാമപുരം, സലാം മുള്ളമ്പാറ വിവിധ ഏരിയ കമ്മിറ്റികളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് മജീദ് കൊയിലാണ്ടി, അബ്ദുൽ അസീസ് റഹ്മാനി, ഹാഷിം തിരുവനന്തപുരം, കാസിം ഇരുമ്പൂഴി, ഫൈസൽ മാലിക് എ.ആർ നഗർ എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്ന് സംസാരിച്ചു. ഷരീഫിനുള്ള കെ.എം.സി.സി ത്വാഇഫ് സിറ്റി ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ ഉപഹാരം ഏരിയ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ ചടങ്ങിൽ സമ്മാനിച്ചു.

    സിറ്റി കമ്മിറ്റി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുനീർ ആനമങ്ങാട് സ്വാഗതവും അഷ്റഫ് തളിപ്പറമ്പ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.ബാവ സാഹിബ്, റസാഖ് ശിവപുരം, റഷീദ് ഹിബ, ഷംസു തളിപ്പറമ്പ്, ഷഫീഖ് ലൈസ്, അഷ്റഫ് അറേബ്യൻ, ബഷീർ ഗർവ തുടങ്ങിയവർ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. ഒ.എം ഷരീഫ് മറുപടി പ്രസംഗം നടത്തി. ഹാജിമാർക്ക് സേവനം ചെയ്യാൻ സൗഭാഗ്യം ലഭിച്ചത് സൗദി പ്രവാസത്തിൽ നേടിയ മഹത്തായ ഒരു നേട്ടമാണെന്നും തീർഥാടക സേവനത്തിന്റെ മധുരിക്കുന്ന ഓർമകൾ എന്നും മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kmccFarewellgatheringSaudi Arabia News
    News Summary - Farewell to O.M. Sharif
    Similar News
    Next Story
    X