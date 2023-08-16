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Posted Ondate_range 16 Aug 2023 3:30 AM GMT
Updated Ondate_range 16 Aug 2023 3:30 AM GMT
മഹ്മൂദ് ഹാജിക്ക് യാത്രയയപ്പ്text_fields
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News Summary - Farewell to Mahmood Haji
ദമ്മാം: നാല് പതിറ്റാണ്ട് നീണ്ട പ്രവാസം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുന്ന വളപട്ടണം സ്വദേശി മഹ്മൂദ് ഹാജിക്ക് ഒറ്റപ്പാലം മർക്സ് ദമ്മാം കമ്മിറ്റി യാത്രയയപ്പ് നൽകി. ഐ.സി.എഫ് ഓഫീസിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഹമീദ് ഒറ്റപ്പാലം ഉപഹാരം നൽകി. ഹസനിയ സെക്രട്ടറി സിദ്ദീഖ് നിസാമി, ഹമീദ് ഹാജി ഒറ്റപ്പാലം, അഷ്കർക്കറലി, ഷഫീഖ് അശ്അരി, യുസുഫ് അൽഹസനി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. വളപട്ടണം മഹ്മൂദ് ഹാജി മറുപടി പ്രസംഗം നടത്തി. ഷംസുദ്ദീൻ സഅദി സ്വാഗതവും നിസാമി നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
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