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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 16 Aug 2023 3:30 AM GMT
    Updated On
    date_range 16 Aug 2023 3:30 AM GMT

    മ​ഹ്​​മൂ​ദ്​ ഹാ​ജി​ക്ക്​ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ്​

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    farewell
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    നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്​ മ​ട​ങ്ങു​ന്ന വ​ള​പ​ട്ട​ണം മ​ഹ്​​മൂ​ദ്​ ഹാ​ജി​ക്ക്​ ഹ​മീ​ദ്​ ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം ഉ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കു​ന്നു

    ദ​മ്മാം: നാ​ല്​ പ​തി​റ്റാ​ണ്ട്​ നീ​ണ്ട പ്ര​വാ​സം ക​ഴി​ഞ്ഞ്​ മ​ട​ങ്ങു​ന്ന വ​ള​പ​ട്ട​ണം സ്വ​ദേ​ശി മ​ഹ്​​മൂ​ദ്​ ഹാ​ജി​ക്ക്​ ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം മ​ർ​ക്സ്​ ദ​മ്മാം ക​മ്മി​റ്റി യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ്​ ന​ൽ​കി. ഐ.​സി.​എ​ഫ്​ ഓ​ഫീ​സി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഹ​മീ​ദ്​ ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം ഉ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കി. ഹ​സ​നി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി​ദ്ദീ​ഖ് നി​സാ​മി, ഹ​മീ​ദ് ഹാ​ജി ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം, അ​ഷ്ക​ർ​ക്ക​റ​ലി, ഷ​ഫീ​ഖ് അ​ശ്അ​രി, യു​സു​ഫ് അ​ൽ​ഹ​സ​നി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. വ​ള​പ​ട്ട​ണം മ​ഹ്​​മൂ​ദ്​ ഹാ​ജി മ​റു​പ​ടി പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി. ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ സ​അ​ദി സ്വാ​ഗ​ത​വും നി​സാ​മി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

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    TAGS:Farewell
    News Summary - Farewell to Mahmood Haji
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