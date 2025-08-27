Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 27 Aug 2025 8:43 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Aug 2025 8:43 AM IST

    നാട്ടിലേക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം മൗ​ല​വി പ​ല്ലാ​രി​മം​ഗ​ല​ത്തി​ന് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി

    expat life
    പ്ര​വാ​സം മ​തി​യാ​ക്കി മ​ട​ങ്ങു​ന്ന അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം മൗ​ല​വി പ​ല്ലാ​രി​മം​ഗ​ല​ത്തി​ന് കെ.​എം.​സി.​സി എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ദ്ദ ക​മ്മി​റ്റി യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി​യ​പ്പോ​ൾ

    ജി​ദ്ദ: മൂ​ന്ന​ര പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു കാ​ല​ത്തെ പ്ര​വാ​സം ന​ൽ​കി​യ ആ​ത്മ സം​തൃ​പ്തി​യോ​ടെ മ​ട​ങ്ങു​ന്ന കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല നേ​താ​വ് അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം മൗ​ല​വി പ​ല്ലാ​രി​മം​ഗ​ല​ത്തി​ന് കെ.​എം.​സി.​സി എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ദ്ദ ക​മ്മി​റ്റി യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി. ജി​ല്ലാ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ഷീ​ദ് ചാ​മ​ക്കാ​ട​ൻ ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​തവ​ഹി​ച്ചു.

    കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ഉ​പാ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ റ​സാ​ഖ് മാ​സ്റ്റ​ർ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി.​പി. മു​സ്ത​ഫ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി നാ​സ​ർ മ​ച്ചി​ങ്ങ​ൽ, ഷൗ​ക്ക​ത്ത് ഞാ​റ​ക്കോ​ട​ൻ, സ​ക്കീ​ർ നാ​ല​ക​ത്ത്, സി​റാ​ജ് ക​ണ്ണ​വം, ഇ​സ്ഹാ​ഖ് പൂ​ണ്ടോ​ളി എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഹൃ​സ്വ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നാ​ർ​ഥം സൗ​ദി​യി​ലെ​ത്തി​യ മു​സ്‍ലിം ​ലീ​ഗ് എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല വ​ർ​ക്കിം​ഗ് പ്ര​സി​ഡന്റ് ഇ​ബ്രാ​ഹിം ക​വ​ല​യി​ൽ തന്റെ സു​ഹൃ​ത്താ​യ അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം മൗ​ല​വി​യു​മാ​യു​ള്ള ബാ​ല്യ​കാ​ല ഓ​ർ​മ​ക​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു.

    വി​ശു​ദ്ധ ഭൂ​മി​യി​ൽ പ്ര​വാ​സം അ​നു​ഷ്ഠി​ക്കാ​നാ​യ​തും, ലോ​ക​ത്തിന്റെ വി​വി​ധ കോ​ണു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് ഹ​ജ്ജി​നെ​ത്തു​ന്ന വി​ശ്വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് സേ​വ​നം ന​ൽ​കാ​നാ​യ​തും ജീ​വി​ത സാ​യൂ​ജ്യം ന​ൽ​കു​ന്ന ഒ​ന്നാ​യ​തി​ൽ അ​തീ​വ സ​ന്തു​ഷ്ട​നാ​ണെ​ന്ന് അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം മൗ​ല​വി മ​റു​പ​ടി പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ജാ​ബി​ർ മ​ടി​യൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ശാ​ഹു​ൽ പേ​ഴ​ക്ക​പ്പി​ള്ളി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഷീ​ദ് ആ​ലു​വ, സ​മീ​ർ ആ​ല​പ്പു​ഴ, ഹം​സ അ​റ​ക്ക​ൽ, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ പ​ല്ലാ​രി​മം​ഗ​ലം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:FarewellSaudi ArabiaAsir Pravasi Farewell
