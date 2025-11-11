Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightയാത്രയയപ്പ് നൽകി
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 11 Nov 2025 9:05 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Nov 2025 9:05 AM IST

    യാത്രയയപ്പ് നൽകി

    text_fields
    bookmark_border
    യാത്രയയപ്പ് നൽകി
    cancel
    camera_alt

    പ്രവാസം അവസാനിപ്പിച്ച്​ മടങ്ങുന്ന സലാം കെ. അഹമ്മദിന് ഹുത്ത മലയാളീസ് ചാരിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ യാത്രയയപ്പ്​ നൽകിയപ്പോൾ

    Listen to this Article

    റിയാദ്: ഹുത്ത ബനി തമീമിൽ കഴിഞ്ഞ 32 വർഷത്തെ പ്രവാസം അവസാനിപ്പിച്ച്​ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന സലാം കെ. അഹമ്മദിന് ഹുത്ത മലയാളീസ് ചാരിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ യാത്രയയപ്പ് നൽകി.

    സെക്രട്ടറി മുസ്തഫ അറബി അധ്യക്ഷതവഹിച്ച യാത്രയയപ്പ്​ ചടങ്ങ്​ ചെയർമാൻ അഷ്‌റഫ് സ്റ്റീൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്​തു. മനാഫ് കെ.എസ്​. പുരം ഉപഹാരം നൽകി ആദരിച്ചു.

    രഘുനാഥ് കണ്ണൂർ, അനീഷ് കുമാർ അഞ്ചൽ, നൗഷാദ്, വിഷ്ണു വർക്കല, രതീഷ്, മെഹബൂബ് മട്ടന്നൂർ, അനീസ്, അൻവർ കൊല്ലം എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ഉമർ മുക്താർ സ്വാഗതവും സലാം കെ. അഹമ്മദ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Saudi NewsFarewellgulf news malayalam
    News Summary - farewell given
    Similar News
    Next Story
    X