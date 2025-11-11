Begin typing your search above and press return to search.
Posted Ondate_range 11 Nov 2025 9:05 AM IST
Updated Ondate_range 11 Nov 2025 9:05 AM IST
News Summary - farewell given
റിയാദ്: ഹുത്ത ബനി തമീമിൽ കഴിഞ്ഞ 32 വർഷത്തെ പ്രവാസം അവസാനിപ്പിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന സലാം കെ. അഹമ്മദിന് ഹുത്ത മലയാളീസ് ചാരിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ യാത്രയയപ്പ് നൽകി.
സെക്രട്ടറി മുസ്തഫ അറബി അധ്യക്ഷതവഹിച്ച യാത്രയയപ്പ് ചടങ്ങ് ചെയർമാൻ അഷ്റഫ് സ്റ്റീൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മനാഫ് കെ.എസ്. പുരം ഉപഹാരം നൽകി ആദരിച്ചു.
രഘുനാഥ് കണ്ണൂർ, അനീഷ് കുമാർ അഞ്ചൽ, നൗഷാദ്, വിഷ്ണു വർക്കല, രതീഷ്, മെഹബൂബ് മട്ടന്നൂർ, അനീസ്, അൻവർ കൊല്ലം എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ഉമർ മുക്താർ സ്വാഗതവും സലാം കെ. അഹമ്മദ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
