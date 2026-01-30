Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 30 Jan 2026 9:34 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Jan 2026 9:34 AM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് സം​ഗ​മം

    കെ.​എം.​സി.​സി യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് സം​ഗ​മം
    കെ.​കെ. മു​സ്ത​ഫ ചെ​റു​മു​ക്കി​നും ഉ​മ്മ​ർ മു​ട​ക്ക​യി​ലി​നും കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ മ​ഹ്ജ​ർ ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി​യ​പ്പോ​ൾ

    Listen to this Article

    ജി​ദ്ദ: പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളു​ടെ പ്ര​വാ​സം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന കെ.​എം.​സി സി ​വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​നും സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നു​മാ​യ കെ.​കെ. മു​സ്ത​ഫ ചെ​റു​മു​ക്കി​നും ഉ​മ്മ​ർ മു​ട​ക്ക​യി​ലി​നും കെ.​എം.​സി.​സി മ​ഹ്ജ​ർ ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് സം​ഗ​മം അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം കൊ​ട​ക്കാ​ട് ച​ട​ങ്ങ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സ​ലീം മു​ണ്ടേ​രി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നാ​യ ബ​ഷീ​ർ വ​ള്ളി​ക്കു​ന്ന് മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു. സി​റാ​ജ് കൂ​ടാ​ട്ട്, ടി.​പി അ​ബ്ദു​ള്ള, എം.​സി. സു​ഹൈ​ൽ, യൂ​നു​സ് താ​ഴെ​ക്കോ​ട്, ഹം​സ മ​ണ്ണൂ​ർ, കോ​യ മേ​ക്കോ​ത്ത്, ശി​ഹാ​ബ് തൂ​ത, സു​ബൈ​ർ കൊ​ട​ക്കാ​ട്, ഫ​സ​ലു​റ​ഹ്മാ​ൻ വ​ള്ളി​ക്കു​ന്ന്, ജാ​ഫ​ർ കു​രി​ക്ക​ൾ, ബീ​രാ​ൻ കു​ട്ടി വ​യ​നാ​ട്, ജ​ലീ​ൽ ഉ​ൽ​പ്പാ​ട​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ശി​ഹാ​ബ് തൂ​ത, ജ​ലീ​ൽ പു​ൽ​പ്പാ​ട​ൻ, വി.​കെ ഉ​സ്മാ​ൻ എ​ന്നി​വ​രെ ആ​ദ​രി​ച്ചു. ജ​ലീ​ൽ ചെ​മ്മ​ല സ്വാ​ഗ​ത​വും റി​യാ​സ് പി​ലാ​ക്ക​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ഗാ​യ​ക​രാ​യ യൂ​നു​സ് താ​ഴെ​ക്കോ​ട്, ഹം​സ മ​ണ്ണൂ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ഗാ​നം ആ​ല​പി​ച്ചു. സ​ക​രി​യ്യ ബാ​സി​ൽ ഖി​റാ​അ​ത്ത് ന​ട​ത്തി.

