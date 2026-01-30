കെ.എം.സി.സി യാത്രയയപ്പ് സംഗമംtext_fields
ജിദ്ദ: പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ പ്രവാസം അവസാനിപ്പിച്ച് മടങ്ങുന്ന കെ.എം.സി സി വൈസ് ചെയർമാനും സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനും എഴുത്തുകാരനുമായ കെ.കെ. മുസ്തഫ ചെറുമുക്കിനും ഉമ്മർ മുടക്കയിലിനും കെ.എം.സി.സി മഹ്ജർ ഏരിയ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച യാത്രയയപ്പ് സംഗമം അബ്ദുൽ കരീം കൊടക്കാട് ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സലീം മുണ്ടേരി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
എഴുത്തുകാരനായ ബഷീർ വള്ളിക്കുന്ന് മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു. സിറാജ് കൂടാട്ട്, ടി.പി അബ്ദുള്ള, എം.സി. സുഹൈൽ, യൂനുസ് താഴെക്കോട്, ഹംസ മണ്ണൂർ, കോയ മേക്കോത്ത്, ശിഹാബ് തൂത, സുബൈർ കൊടക്കാട്, ഫസലുറഹ്മാൻ വള്ളിക്കുന്ന്, ജാഫർ കുരിക്കൾ, ബീരാൻ കുട്ടി വയനാട്, ജലീൽ ഉൽപ്പാടൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു.
ശിഹാബ് തൂത, ജലീൽ പുൽപ്പാടൻ, വി.കെ ഉസ്മാൻ എന്നിവരെ ആദരിച്ചു. ജലീൽ ചെമ്മല സ്വാഗതവും റിയാസ് പിലാക്കൽ നന്ദിയും പറഞ്ഞു. ഗായകരായ യൂനുസ് താഴെക്കോട്, ഹംസ മണ്ണൂർ തുടങ്ങിയവർ ഗാനം ആലപിച്ചു. സകരിയ്യ ബാസിൽ ഖിറാഅത്ത് നടത്തി.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register