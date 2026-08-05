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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 5 Aug 2026 11:32 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Aug 2026 11:32 AM IST

    നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്​ മ​ട​ങ്ങു​ന്ന മു​സ്ത​ഫ ക​രി​മ്പ​യ്ക്ക് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി

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    നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്​ മ​ട​ങ്ങു​ന്ന മു​സ്ത​ഫ ക​രി​മ്പ​യ്ക്ക് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി
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    മു​സ്ത​ഫ ക​രി​മ്പ​യ്ക്ക് കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ കോ​ങ്ങാ​ട് മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി​യ​പ്പോ​ൾ

    ജി​ദ്ദ: ര​ണ്ട​ര പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് നീ​ണ്ട പ്ര​വാ​സം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ കോ​ങ്ങാ​ട് മ​ണ്ഡ​ലം വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ മു​സ്ത​ഫ ക​രി​മ്പ​യ്ക്ക് മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി സ്നേ​ഹോ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു. കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ലാ ട്ര​ഷ​റ​ർ ഷ​ഹീ​ൻ ത​ച്ച​മ്പാ​റ പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പു​ഴ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജി​ല്ലാ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ജ​ലീ​ൽ കാ​ഞ്ഞി​രം, പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജു​നൈ​സ് ത​ച്ച​മ്പാ​റ, ഷം​സു പാ​ച്ചീ​രി എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്ന് സം​സാ​രി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഫാ​രി​സ് ത​ച്ച​മ്പാ​റ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ സ​ഫാ​ദ് ക​രി​മ്പ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

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    TAGS:JeddahSaudi Arabia
    News Summary - നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്​ മ​ട​ങ്ങു​ന്ന മു​സ്ത​ഫ ക​രി​മ്പ​യ്ക്ക് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി
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