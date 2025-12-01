Begin typing your search above and press return to search.
    1 Dec 2025 12:52 PM IST
    1 Dec 2025 12:52 PM IST

    ജൈവ വൈവിധ്യത്തിന്റെ കലവറയായി ഫറസാൻ ദ്വീപ്

    ജി​സാ​ൻ ചെ​ങ്ക​ട​ൽ തീ​ര​ത്തു​നി​ന്ന്​ 42 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ അ​ക​ലെ
    ജൈവ വൈവിധ്യത്തിന്റെ കലവറയായി ഫറസാൻ ദ്വീപ്
    ജി​സാ​ൻ: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട പ്ര​കൃ​തി വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും ജൈ​വ വൈ​വി​ധ്യ​ത്തി​​ന്റെ ക​ല​വ​റ​യും കു​ടി​കൊ​ള്ളു​ന്ന ഒ​രു കേ​ന്ദ്ര​മാ​ണ് ഫ​റ​സാ​ൻ ദ്വീ​പ്. ജി​സാ​ൻ തീ​ര​ത്തു​നി​ന്ന് ഏ​ക​ദേ​ശം 50 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ അ​ക​ലെ തെ​ക്ക​ൻ ചെ​ങ്ക​ട​ലി​ൽ സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ 1,050 ച​തു​ര​ശ്ര കി​ലോ​മീ​റ്റ​റി​ൽ വ്യാ​പി​ച്ചു​കി​ട​ക്കു​ന്ന 84ല​ധി​കം പ​വി​ഴ ദ്വീ​പു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.


    വ്യ​ത്യ​സ്ത വ​ലി​പ്പ​ത്തി​ലു​ള്ള ഏ​ക​ദേ​ശം 200 ദ്വീ​പു​ക​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന​താ​ണി​ത്. ഇ​ത് രാ​ജ്യ​ത്തി​​ന്റെ മൊ​ത്തം 1,285 ദ്വീ​പു​ക​ളു​ടെ 15.6 ശ​ത​മാ​ന​ത്തെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു. കൂ​ടാ​തെ, 600 ച​തു​ര​ശ്ര കി​ലോ​മീ​റ്റ​റി​ല​ധി​കം വി​സ്തൃ​തി​യും പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​നു​ണ്ട്. വെ​ളു​ത്ത മ​ണ​ൽ നി​റ​ഞ്ഞ ബീ​ച്ചു​ക​ൾ, തെ​ളി​ഞ്ഞ ജ​ലം, സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ സ​മു​ദ്ര, വ​ന്യ​ജീ​വി ആ​വാ​സ​വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്ക് രാ​ജ്യ​ത്ത് പേ​രു​കേ​ട്ട ഇ​ട​മാ​ണി​ത്. 180ല​ധി​കം ഇ​നം സ​സ്യ​ങ്ങ​ളും 200ല​ധി​കം ഇ​നം പ​ക്ഷി​ക​ളും പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തു​ല്യ​മാ​യ ജൈ​വ​വൈ​വി​ധ്യ​ത്തെ പ്ര​തീ​ക​മാ​യ ക​ണ്ട​ൽ​ക്കാ​ടു​ക​ളു​ടെ അ​പൂ​ർ​വ ശേ​ഖ​ര​വും ഇ​വി​ടെ​യു​ണ്ട്.​

    വ​ർ​ഷം തോ​റും 150,000 സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ ദ്വീ​പി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള ഡൈ​വി​ങ്​ ക​മ്പ​ക്കാ​രും മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന പ്രേ​മി​ക​ളും പ്ര​കൃ​തി നി​രീ​ക്ഷ​ക​രും പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യി ഇ​വി​ടെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്താ​റു​ണ്ട്. ഫ​റ​സാ​നി​ൽ നി​ര​വ​ധി പു​രാ​വ​സ്തു കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ട്. അ​വ​യി​ൽ വാ​ദി മ​ത​റും പൗ​രാ​ണി​ക കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ ശേ​ഷി​പ്പു​ക​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന ‘അ​ൽ ഖി​സ്ർ’ എ​ന്ന പു​രാ​വ​സ്തു ഗ്രാ​മ​വും ഏ​റെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ണ്. പ​ഴ​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ നാ​ഗ​രി​ക​ത​ക​ൾ കൊ​ണ്ട് സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ ഈ ​ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ ച​രി​ത്രാ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ളും പു​രാ​ത​ന വീ​ടു​ക​ളു​ടെ ശേ​ഷി​പ്പു​ക​ളും കാ​ണാം. പൗ​രാ​ണി​ക വാ​ണി​ജ്യ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളും പ​ള്ളി​യും ശു​ദ്ധ​വെ​ള്ള​ത്തി​നാ​യി പ​ണി​ത കി​ണ​റു​ക​ളും ഇ​പ്പോ​ഴും ഇ​വി​ടു​ണ്ട്

    ഫ​റ​സാ​ൻ ദ്വീ​പി​​​ന്റെ വി​വി​ധ കാ​ഴ്​​ച​ക​ൾ

    ‘ബൈ​ത്ത് രി​ഫാ​ഈ’ സൗ​ധം, ഉ​സ്മാ​നി​യ കോ​ട്ട, മ​സ്ജി​ദ് ന​ജ്ദി, ജ​ർ​മ​ൻ സൗ​ധം തു​ട​ങ്ങി​യ പൗ​രാ​ണി​ക സ്മാ​ര​ക​ങ്ങ​ൾ ഇ​വി​ടു​ണ്ട്. അ​തീ​വ പു​രാ​വ​സ്തു പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ള്ള ശേ​ഷി​പ്പു​ക​ളു​ടെ വേ​റി​ട്ട ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ദ്വീ​പ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക്‌ ഏ​റെ ഹൃ​ദ്യ​ത പ​ക​രു​ന്നു. അ​ഭി​വൃ​ദ്ധി​യു​ടെ ചാ​രു​ത​യു​ള്ള ദ്വീ​പ് നി​ര​വ​ധി ച​രി​ത്ര നി​ർ​മി​തി​ക​ളു​ടെ​യും പ​ഴ​മ​യു​ടെ​യും ത​ന​ത് രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന കേ​ന്ദ്രം കൂ​ടി​യാ​ണ്. ദ്വീ​പി​ലേ​ക്കു​ള്ള ക​പ്പ​ൽ യാ​ത്ര തി​ക​ച്ചും സൗ​ജ​ന്യ​മാ​ണ്. ര​ണ്ട് ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ അ​തി​നാ​യി സൗ​ദി അ​ധി​കൃ​ത​ർ സം​വി​ധാ​നി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ല്ലാ​ദി​വ​സ​വും രാ​വി​ലെ 7.30നും ​ഉ​ച്ച​ക്ക് ശേ​ഷം 3.30-നും ​ജീ​സാ​ൻ തു​റ​മു​ഖ​ത്ത് നി​ന്ന് ഭീ​മ​ൻ ജ​ല​യാ​നം പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഏ​ക​ദേ​ശം ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​ർ സ​മ​യം കൊ​ണ്ട് ദ്വീ​പി​ലെ​ത്താ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

