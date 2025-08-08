Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 8 Aug 2025 7:20 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Aug 2025 7:20 AM IST

    കു​ടും​ബ സു​ര​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി ഏ​ഴാം വ​ാർഷികം; റി​യാ​ദ് കെ.​എം.​സി.​സി കാ​മ്പ​യി​ന്​ തു​ട​ക്കം

    riyad kmcc
    റി​യാ​ദ് കെ.​എം.​സി.​സി കു​ടും​ബ സു​ര​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി അം​ഗ​ത്വ കാ​മ്പ​യി​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ വി.​കെ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: കെ.​എം.​സി.​സി കു​ടും​ബ സു​ര​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി ഏ​ഴാം വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്നു. 2019ൽ ​ആ​രം​ഭി​ച്ച പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് പ്ര​വാ​സി​ക​ളാ​ണ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. 2025 - 2026 വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള കാ​മ്പ​യി​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. കെ.​എം.​സി.​സി സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ഓ​ഫി​സി​ൽ ന​ട​ന്ന കാ​മ്പ​യി​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം കൊ​ടു​വ​ള്ളി നി​യോ​ജ​ക​മ​ണ്ഡ​ലം കെ.​എം.​സി.​സി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ​ക്ക് അം​ഗ​ത്വ അ​പേ​ക്ഷ ഫോം ​ന​ൽ​കി സൗ​ദി കെ.​എം.​സി.​സി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ വി.​കെ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ അ​ഡ്വ. അ​നീ​ർ ബാ​ബു അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. 2025 ഓ​ഗ​സ്റ്റ് ഒ​ന്ന് മു​ത​ൽ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ മു​പ്പ​ത് വ​രെ​യാ​ണ് കാ​മ്പ​യി​ൻ ന​ട​ക്കു​ക. നി​ല​വി​ൽ അം​ഗ​ത്വ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക്‌ പു​തു​ക്കു​വാ​നും പു​തു​താ​യി ചേ​രാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് അം​ഗ​ത്വം എ​ടു​ക്കു​വാ​നു​മു​ള്ള അ​വ​സ​ര​മാ​ണ് കാ​മ്പ​യി​ൻ കാ​ല​യ​ള​വി​ലു​ണ്ടാ​വു​ക. കേ​ര​ള​ക്കാ​രാ​യ റി​യാ​ദി​ലെ പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി​ട്ടാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ചേ​രു​വാ​ൻ ക​ഴി​യു​ക.

    പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ അം​ഗ​മാ​യി​രി​ക്കെ മ​ര​ണ​പ്പെ​ടു​ന്ന ആ​ളു​ടെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് 10 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യാ​ണ് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​റ് വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി​രി​ക്കെ മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട നാ​ൽ​പ​തോ​ളം പേ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​ഹാ​യം മു​ഴു​വ​നാ​യും കൈ​മാ​റു​വാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ അം​ഗ​മാ​യ​തി​ന് ശേ​ഷം അ​സു​ഖ ബാ​ധി​ത​രാ​യ നൂ​റ്റി ഇ​രു​പ​തി​ല​ധി​കം പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ചി​കി​ത്സ സ​ഹാ​യ​വും കൈ​മാ​റി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വ​ള​രെ വ്യ​വ​സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യി നാ​ട്ടി​ൽ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഓ​ഫീ​സ് സം​വി​ധാ​നം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ അം​ഗ​ത്വ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് പ്ര​വാ​സം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് നാ​ട്ടി​ൽ പോ​യാ​ലും ആ​ധാ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള രേ​ഖ​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച് അം​ഗ​ത്വം പു​തു​ക്കു​വാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ സേ​വ​ന​വും ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് റി​യാ​ദി​ലെ താ​മ​സ രേ​ഖ​യു​ണ്ടാ​വ​ണം. സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക വി​സ​യി​ൽ വ​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ചേ​രു​വാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല. കാ​മ്പ​യി​ൻ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ പ​ര​മാ​വ​ധി പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ചേ​ർ​ക്കു​വാ​ൻ കെ.​എം.​സി.​സി​യു​ടെ എ​ല്ലാ ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന രം​ഗ​ത്ത് സ​ജീ​വ​മാ​കും.

    സൗ​ദി കെ.​എം.​സി.​സി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ ഉ​സ്മാ​ൻ അ​ലി പാ​ല​ത്തി​ങ്ങ​ൽ, സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ യു ​പി മു​സ്ത​ഫ, ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ത്താ​ർ താ​മ​ര​ത്ത്, സു​ര​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ഫ​റൂ​ഖ്, സി​റാ​ജ് മേ​ട​പ്പി​ൽ, ജ​ലീ​ൽ തി​രൂ​ർ, അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ ക​ൽ​പ​ക​ഞ്ചേ​രി, പി.​സി. അ​ലി വ​യ​നാ​ട്, ഷ​മീ​ർ പ​റ​മ്പ​ത്ത്, റ​ഫീ​ഖ് മ​ഞ്ചേ​രി, ന​ജീ​ബ് ന​ല്ലാ​ങ്ക​ണ്ടി, മാ​മു​ക്കോ​യ ത​റ​മ്മ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ പ്ര​സം​ഗി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശു​ഐ​ബ് പ​ന​ങ്ങാ​ങ്ങ​ര സ്വാ​ഗ​ത​വും നാ​സ​ർ മാ​ങ്കാ​വ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Gulf NewscampaignanniversaryRIYADH KMCCSaudi Arabia News
    News Summary - Family Safety Program marks 7th anniversary; Riyadh KMCC campaign begins
