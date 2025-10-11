Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 11 Oct 2025 9:57 AM IST
    date_range 11 Oct 2025 9:57 AM IST

    ഖു​ർ​ആ​ൻ പ​ഠി​താ​ക്ക​ളു​ടെ കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ഖു​ർ​ആ​ൻ പ​ഠി​താ​ക്ക​ളു​ടെ കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‍ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഖു​ർ​ആ​ൻ പ​ഠി​താ​ക്ക​ളു​ടെ കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് അ​ന​സ് മൗ​ല​വി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ജി​ദ്ദ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‍ലാ​ഹി സെ​ന്റ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ജി​ദ്ദ​യി​ലെ ഖു​ർ​ആ​ൻ പ​ഠി​താ​ക്ക​ളു​ടെ കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം ജി​ദ്ദ മ​ക്ക റോ​ഡി​ലെ നൈ​റ്റ്‌ ക്യൂ​ൻ ഇ​വ​ന്റ് ഹാ​ളി​ൽ വെ​ച്ച് ന​ട​ന്നു. സ​നാ​ഇ​യ്യ ജാ​ലി​യാ​ത്ത് മേ​ധാ​വി ശൈ​ഖ് ഇ​ബ്രാ​ഹിം ഖ​ലീ​ൽ അ​ൽ​റാ​യി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഖു​ർ​ആ​ൻ പ​ഠി​ക്കാ​ൻ വ​യ​സ്സ്, ആ​രോ​ഗ്യം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യൊ​ന്നും ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ള​ല്ലെ​ന്നും ആ​ർ​ക്കും പ​ഠി​ക്കാ​ൻ പ​റ്റി​യ രൂ​പ​ത്തി​ലാ​ണ് സ്ര​ഷ്ടാ​വ് അ​തി​നെ സ​ജ്ജ​മാ​ക്കി​യ​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    പ്ര​മു​ഖ പ​ണ്ഡി​ത​നും ഇ​സ്‍ലാ​ഹീ പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​നു​മാ​യ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ന​സ് മൗ​ല​വി മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ഖു​ർ​ആ​ൻ ന​മ്മു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തെ സ്വാ​ധീ​നി​ക്കു​ന്ന രൂ​പ​ത്തി​ൽ പ​ഠി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ഉ​ണ​ർ​ത്തി. സം​ഗ​മ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പ്ര​മു​ഖ കൗ​ൺ​സി​ല​റും ലൈ​ഫ് കോ​ച്ചു​മാ​യ ഡോ. ​അ​ലി അ​ക്ബ​ർ ഇ​രി​വേ​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ കൗ​മാ​ര​ക്കാ​യ ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​മാ​യി 'ട്യൂ​ൺ യു​വ​ർ പാ​ഷ​ൻ' എ​ന്ന ശീ​ർ​ഷ​ക​ത്തി​ൽ 'ടീ​ൻ​സ് മീ​റ്റ് ' സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള ക​ളി​ച്ച​ങ്ങാ​ട​ത്തി​ന് ആ​ശി​ഖ് മ​ഞ്ചേ​രി​യും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്കാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ക്വി​സ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് ഷി​ഹാ​ബ് സ​ല​ഫി​യും നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ഇ​സ്സു​ദ്ദീ​ൻ സ്വ​ലാ​ഹി ന​യി​ച്ച ടേ​ബി​ൾ ടോ​ക്കി​ൽ ഇ​സ്‍ലാ​ഹി സെ​ന്റ​റി​ന്റെ കീ​ഴി​ലു​ള്ള 'ത​ഹ്ഫീ​ദു​ൽ ഖു​ർ​ആ​ൻ' പ​ഠ​ന​പ​ദ്ധ​തി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ മു​ൻ​വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ അ​വ​രു​ടെ പ​ഠ​ന​കാ​ല​ത്തെ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. അ​ൽ​ഫി​ത്റ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​പാ​ടി​യും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി​രു​ന്നു.കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വി​വി​ധ കാ​യി​ക ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ഖു​ർ​ആ​ൻ ഹി​ഫ്ള്, ഖു​ർ​ആ​ൻ പാ​രാ​യ​ണം, പ്ര​സം​ഗം, പെ​ൻ​സി​ൽ ഡ്രോ​യി​ങ്, കാ​ലി​ഗ്രാ​ഫി തു​ട​ങ്ങി​യ ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. എ​ല്ലാ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കും സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് വ​ന്ന​വ​രി​ൽ നി​ന്ന് ന​ട​ത്തി​യ ല​ക്കി ഡ്രോ​യി​ലെ വി​ജ​യി​യാ​യ സ​ഹീ​ർ ചെ​റു​കോ​ടി​ന് മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ സ​മ്മാ​നം ല​ഭി​ച്ചു. റി​യാ​ദ് ഇ​സ്‍ലാ​ഹീ സെ​ന്റ​ർ ന​ട​ത്തി​യ 'ലേ​ൺ ദ ​ഖു​ർ​ആ​ൻ' ഫൈ​ന​ൽ പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ ജി​ദ്ദ​യി​ൽ നി​ന്ന് മി​ക​ച്ച വി​ജ​യം കൈ​വ​രി​ച്ച ജെ​നി അ​ൻ​വ​ർ, നി​ഷ അ​ബ്ദു​റ​സാ​ഖ് (ഫ​സ്റ്റ്), ഷാ​ഹി​ന (സെ​ക്ക​ന്റ്‌ ), അ​സീ​ന ബ​ഷീ​ർ (തേ​ർ​ഡ്), ആ​സിം ആ​ഷി​ഖ് (കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ ഫ​സ്റ്റ്) എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കും ജി​ദ്ദ ഇ​സ്‍ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ ന​ട​ത്തി​യ ഓ​പ​ൺ ബു​ക്ക്‌ പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ നൂ​റു ശ​ത​മാ​നം മാ​ർ​ക്ക്‌ നേ​ടി​യ നി​ഷ അ​ബ്ദു​റ​സാ​ഖ്, റു​ബീ​ന അ​ന​സ്, ജെ​നി അ​ൻ​വ​ർ, അ​സീ​ന ബ​ഷീ​ർ, ഹ​സീ​ന അ​റ​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കും പ്ര​ത്യേ​കം സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. അ​ബ്ദു​റ​സാ​ക്ക്, ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ (റി​ഹേ​ലി പോ​ളി​ക്ലി​നി​ക്), ഹി​ഫ്സു​റ​ഹ്മാ​ൻ (മു​ൻ സി​ഫ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌) തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.​ഇ​സ്‍ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ വ​ള​ന്റി​യ​ർ​മാ​ർ, വ​നി​ത വി​ങ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ, മ​ദ്ര​സാ​ധ്യാ​പ​ക​ർ തു​ട​ങ്ങി സെ​ന്റ​റി​ന്റെ മു​ഴു​വ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

