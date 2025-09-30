ജിദ്ദ ഐ.ഐ.സി ഖുർആൻ പഠിതാക്കളുടെ കുടുംബ സംഗമം ഒക്ടോബർ മൂന്നിന്text_fields
ജിദ്ദ: ജിദ്ദ ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാഹി സെൻറർ ഖുർആൻ പഠിതാക്കളുടെ കുടുംബ സംഗമം ഒക്ടോബർ മൂന്നിന് വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു. വൈകീട്ട് നാല് മണി മുതൽ മക്ക എക്സ്പ്രസ് റോഡിലുള്ള ക്യൂൻ നൈറ്റ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിലാണ് പരിപാടി. അഹമ്മദ് അനസ് മൗലവി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തും.
ടീൻസ് മീറ്റിന് ഡോ. അലി അക്ബർ ഇരുവേറ്റി നേതൃത്വം നൽകും. 'ലേൺ ദ ഖുർആൻ' സംഗമത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള സ്വാഗതസംഘം ജിദ്ദ ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാഹി സെൻററിൽ രൂപവത്കരിച്ചിരുന്നു. മുഖ്യരക്ഷാധികാരിയായി ശൈഖ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ഫദ്ലും രക്ഷാധികാരികളായി വി.പി മുഹമ്മദലി (ജെ.എൻ.എച്ച്), അർഷദ് (ഗുലൈൽ പോളിക്ലിനിക്), വി.ടി. നിഷാദ് നിലമ്പൂർ, അബ്ദുൽ റസാഖ്, എം. ഷാജഹാൻ (റഹേലി പോളിക്ലിനിക്) എന്നിവരെയും തിരഞ്ഞെടുത്തു. അബ്ബാസ് ചെമ്പൻ (ചെയർമാൻ), നൂരിഷാ വള്ളിക്കുന്ന് (ജന. കൺ.), ഷിഹാബ് സലഫി എടക്കര, അമീൻ പരപ്പനങ്ങാടി, മുസ്തഫ ദേവർഷോല (വൈസ് ചെയർ), ഷാഫി ആലപ്പുഴ, നൗഫൽ കരുവാരകുണ്ട് (കൺവീനർമാർ) തുടങ്ങിയവർ ഉൾപ്പെടുന്ന വിപുലമായ സ്വാഗതസംഘമാണ് രൂപവത്ക്കരിച്ചത്.
സംഗമത്തിൽ കുട്ടികൾക്കായുള്ള കളറിംഗ്, പെൻസിൽ ഡ്രോയിംഗ്, കാലിഗ്രഫി എന്നിവയിൽ മത്സരങ്ങൾ നടക്കും. പെൺകുട്ടികൾക്ക് മാത്രമായി കാലിഗ്രഫിയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനക്കളരിയും സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഖുർആൻ ഹിഫ്ദ്, തജ് വീദ്, ലഘു പ്രഭാഷണങ്ങൾ, സ്പോർട്സ്, കുരുന്നുകൾക്കായുള്ള കിഡ്സ് കോർണർ, അൽ ഫിത്റ, തഹ്ഫീദ്, മദ്റസ വിദ്യാർഥികളുടെ പ്രത്യേക പരിപാടികൾ തുടങ്ങിയവയും അരങ്ങേറും.
പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് https://forms.gle/wiRGRiz7APchcRaK8 ൽ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. സംഗമത്തിന് പോകുന്നവർക്ക് ഷറഫിയ്യയിൽ നിന്നും (അൻഷദ് 0552313928) മദീന റോഡിലെ മലിക് സൗദ് മസ്ജിദിന്റെ പരിസരത്തു നിന്നും (സലിം മോങ്ങം 055699 5001) വാഹനസൗകര്യമുണ്ടായിരിക്കും. 3:30ന് വാഹനം പുറപ്പെടുമെന്നും സംഘാടകർ അറിയിച്ചു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register