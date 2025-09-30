Begin typing your search above and press return to search.
    30 Sept 2025 8:27 AM IST
    30 Sept 2025 8:27 AM IST

    ജി​ദ്ദ ഐ.​ഐ.​സി ഖു​ർ​ആ​ൻ പ​ഠി​താ​ക്ക​ളു​ടെ കു​ടും​ബ സം​ഗ​മം ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ മൂ​ന്നി​ന്

    ജി​ദ്ദ ഐ.​ഐ.​സി ഖു​ർ​ആ​ൻ പ​ഠി​താ​ക്ക​ളു​ടെ കു​ടും​ബ സം​ഗ​മം ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ മൂ​ന്നി​ന്
    ജി​ദ്ദ: ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‍ലാ​ഹി സെൻറ​ർ ഖു​ർ​ആ​ൻ പ​ഠി​താ​ക്ക​ളു​ടെ കു​ടും​ബ സം​ഗ​മം ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ മൂ​ന്നി​ന് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ല് മ​ണി മു​ത​ൽ മ​ക്ക എ​ക്സ്പ്ര​സ് റോ​ഡി​ലു​ള്ള ക്യൂ​ൻ നൈ​റ്റ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ലാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി. അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ന​സ് മൗ​ല​വി മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തും.

    ടീ​ൻ​സ് മീ​റ്റി​ന് ഡോ. ​അ​ലി അ​ക്ബ​ർ ഇ​രു​വേ​റ്റി നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കും. 'ലേ​ൺ ദ ​ഖു​ർ​ആ​ൻ' സം​ഗ​മ​ത്തി​നു വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‍ലാ​ഹി സെൻറ​റി​ൽ രൂ​പ​വ​ത്‌​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. മു​ഖ്യ​ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​യാ​യി ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ഫ​ദ്‌​ലും ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​ക​ളാ​യി വി.​പി മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി (ജെ.​എ​ൻ.​എ​ച്ച്), അ​ർ​ഷ​ദ് (ഗു​ലൈ​ൽ പോ​ളി​ക്ലി​നി​ക്), വി.​ടി. നി​ഷാ​ദ് നി​ല​മ്പൂ​ർ, അ​ബ്ദു​ൽ റ​സാ​ഖ്, എം. ​ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ (റ​ഹേ​ലി പോ​ളി​ക്ലി​നി​ക്) എ​ന്നി​വ​രെ​യും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. അ​ബ്ബാ​സ് ചെ​മ്പ​ൻ (ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ), നൂ​രി​ഷാ വ​ള്ളി​ക്കു​ന്ന് (ജ​ന. ക​ൺ.), ഷി​ഹാ​ബ് സ​ല​ഫി എ​ട​ക്ക​ര, അ​മീ​ൻ പ​ര​പ്പ​ന​ങ്ങാ​ടി, മു​സ്ത​ഫ ദേ​വ​ർ​ഷോ​ല (വൈ​സ് ചെ​യ​ർ), ഷാ​ഫി ആ​ല​പ്പു​ഴ, നൗ​ഫ​ൽ ക​രു​വാ​ര​കു​ണ്ട് (ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​ർ) തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന വി​പു​ല​മാ​യ സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘ​മാ​ണ് രൂ​പ​വ​ത്ക്ക​രി​ച്ച​ത്.

    സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള ക​ള​റിം​ഗ്, പെ​ൻ​സി​ൽ ഡ്രോ​യിം​ഗ്, കാ​ലി​ഗ്ര​ഫി എ​ന്നി​വ​യി​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കും. പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​യി കാ​ലി​ഗ്ര​ഫി​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള പ​ഠ​ന​ക്ക​ള​രി​യും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഖു​ർ​ആ​ൻ ഹി​ഫ്ദ്, ത​ജ് വീ​ദ്, ല​ഘു പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ, സ്പോ​ർ​ട്സ്, കു​രു​ന്നു​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള കി​ഡ്സ് കോ​ർ​ണ​ർ, അ​ൽ ഫി​ത്റ, ത​ഹ്ഫീ​ദ്, മ​ദ്റ​സ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യും അ​ര​ങ്ങേ​റും.

    പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് https://forms.gle/wiRGRiz7APchcRaK8 ൽ ​പേ​ര് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യ​ണം. സം​ഗ​മ​ത്തി​ന് പോ​കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ഷ​റ​ഫി​യ്യ​യി​ൽ നി​ന്നും (അ​ൻ​ഷ​ദ് 0552313928) മ​ദീ​ന റോ​ഡി​ലെ മ​ലി​ക് സൗ​ദ് മ​സ്ജി​ദി​ന്റെ പ​രി​സ​ര​ത്തു നി​ന്നും (സ​ലിം മോ​ങ്ങം 055699 5001) വാ​ഹ​ന​സൗ​ക​ര്യ​മു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും. 3:30ന് ​വാ​ഹ​നം പു​റ​പ്പെ​ടു​മെ​ന്നും സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

