Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഅ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 12 Aug 2025 7:09 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Aug 2025 7:09 AM IST

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ ലേ​ല​ത്തി​ലെ ‘ഫാ​ൽ​ക്ക​ണ​ർഓ​ഫ് ദ ​ഫ്യൂ​ച്ചർ’ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​കു​ന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    പു​തു​ത​ല​മു​റ​ക​ളെ ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ ലോ​ക​ത്തേ​ക്ക് പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​ണ്​ ല​ക്ഷ്യം
    അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ ലേ​ല​ത്തി​ലെ ‘ഫാ​ൽ​ക്ക​ണ​ർഓ​ഫ് ദ ​ഫ്യൂ​ച്ചർ’ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​കു​ന്നു
    cancel
    camera_alt

    റി​യാ​ദി​ൽ അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ ലേ​ല​ത്തി​ലെ ‘ഫാ​ൽ​ക്ക​ണ​ർ ഓ​ഫ് ദ ​ഫ്യൂ​ച്ചർ’ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ളും യു​വാ​ക്ക​ളും.

    റി​യാ​ദ്​: റി​യാ​ദി​ന്റെ വ​ട​ക്ക് ഭാ​ഗ​ത്ത്​ മ​ൽ​ഹ​മി​ലെ ഫാ​ൽ​ക്ക​ൻ ക്ല​ബ് ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഒ​രു​ക്കി​യ ‘ഫാ​ൽ​ക്ക​ണ​ർ ഓ​ഫ് ദ ​ഫ്യൂ​ച്ച​ർ’ പ​വ​ലി​യ​ൻ കു​ട്ടി​ക​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്നു. ആ​ഗ​സ്​​റ്റ്​ 25 വ​രെ ന​ട​ക്കു​ന്ന 2025 ലെ ​അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ ബ്രീ​ഡേ​ഴ്​​സ്​ ഫാം ​ലേ​ല​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചാ​ണ്​ സൗ​ദി ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ ക്ല​ബ് ‘ഫാ​ൽ​ക്ക​ണ​ർ ഓ​ഫ് ദ ​ഫ്യൂ​ച്ചർ’​എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ഇ​ന്റ​റാ​ക്​​ട്രീ​വ്​ പ​വ​ലി​യ​ൻ ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഫാ​ൽ​ക്ക​ണു​ക​ളെ പ​രി​ശീ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ​രി​പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ച്​ വേ​ട്ട​യാ​ട​ലി​ന്റെ പ​രി​ച​ര​ണ രീ​തി​ക​ളു​ടെ​യും വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ​യും മു​ൻ ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ മേ​ള​യു​ടെ ദൃ​ശ്യ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും യു​വാ​ക്ക​ളെ ഫാ​ൽ​ക്ക​ണി​ന്റെ ലോ​ക​ത്തേ​ക്ക് പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് പ​വ​ലി​യ​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം.

    മേ​ള​യി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ക്ല​ബ് പ്ര​ത്യേ​ക മ​ത്സ​ര റൗ​ണ്ടു​ക​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. യു​വാ​ക്ക​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ക​യും യ​ഥാ​ർ​ഥ ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം അ​നു​ഭ​വി​ക്കാ​ൻ അ​വ​രെ പ്രാ​പ്ത​രാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​ണി​ത്. ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് കാ​ഷ് പ്രൈ​സു​ക​ളും ബ​ഹു​മ​തി​ക​ളും ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്. വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന കി​ങ്​ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ മേ​ള​യി​ലെ റൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കാ​ൻ അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ ഫാ​ൽ​ക്ക​ണു​ക​ളെ വാ​ങ്ങു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ്​ ആ​ളു​ക​ൾ പ​വ​ലി​യ​നി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത്.

    സൗ​ദി ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ​സ് ക്ല​ബ് ആ​രം​ഭി​ച്ച ‘ഫാ​ൽ​ക്ക​ണ​ർ ഓ​ഫ് ദ ​ഫ്യൂ​ച്ചർ’ പ​രി​പാ​ടി ഫാ​ൽ​ക്ക​ണി​ന്റെ വ​ള​ർ​ച്ച, ആ​ന്ത​രി​ക​വും ബാ​ഹ്യ​വു​മാ​യ ഭീ​ഷ​ണി രീ​തി​ക​ൾ, ഫാ​ൽ​ക്ക​ണു​ക​ളെ പ​രി​പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​തി​നും തീ​റ്റു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള രീ​തി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. വി​ഗ​ദ്​​ധ​രു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ന്റെ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളും അ​വ എ​ങ്ങ​നെ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യാ​മെ​ന്നും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന പ്രാ​യോ​ഗി​ക വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​വ​ലി​യ​ൻ ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​ത് പു​തി​യ ത​ല​മു​റ​യി​ൽ ആ​ദ്യ​കാ​ല അ​വ​ബോ​ധം വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ന് സം​ഭാ​വ​ന ചെ​യ്യു​ന്നു.

    വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ ബ്രീ​ഡി​ങ്​ ഉ​ൽ‌​പാ​ദ​ക​ർ, താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള​വ​ർ, പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രെ ഒ​രു​മി​ച്ച് കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന ഒ​രു ആ​ഗോ​ള പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മാ​ണ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ ബ്രീ​ഡിം​ഗ് ഫാം ​ലേ​ലം. ഫാ​ൽ​ക്ക​ണു​ക​ളെ സാം​സ്​​കാ​രി​ക, പൈ​തൃ​ക സ്വ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ അ​വി​ഭാ​ജ്യ ഘ​ട​ക​മാ​യി സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള സൗ​ദി ന​ട​ത്തു​ന്ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ്​ ഇ​ങ്ങി​നെ​യൊ​രു പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ അ​തി​ന്റെ ആ​ഗോ​ള നേ​തൃ​സ്ഥാ​നം ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ന​ട​ന്ന ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ ബ്രീ​ഡി​ങ്​ ലേ​ലം പ​ത്ത്​ ദ​ശ​ല​ക്ഷം റി​യാ​ലി​ല​ധി​കം വി​ൽ​പ​ന​യോ​ടെ​യാ​ണ്​ സ​മാ​പി​ച്ച​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsInternational Falcon Auction
    News Summary - 'Falconer of the Future' draws attention at international falcon auction
    Similar News
    Next Story
    X