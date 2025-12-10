Begin typing your search above and press return to search.
    10 Dec 2025 6:10 PM IST
    10 Dec 2025 6:10 PM IST

    ഡോർ ടു ഡോർ കാർഗോ രംഗത്ത്​ വ്യാജന്മാർ വിലസുന്നു, ജാഗ്രത വേണമെന്ന്​ ഏജൻസികൾ

     ഇന്ത്യൻ ഡോർ ടു ഡോർ അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നു

    റിയാദ്​: സൗദിയിൽനിന്ന്​ സ്വന്തം നാടുകളിലേക്ക്​ സാധനങ്ങൾ അയക്കാൻ പ്രവാസികൾ ആശ്രയിക്കുന്ന ഡോർ ടു ഡോർ കാർഗോ രംഗത്ത്​ വലിയ തട്ടിപ്പുകൾ അരങ്ങേറുന്നെന്നും വ്യാജന്മാരുടെ കെണിയിൽപ്പെടാതെ നോക്കണമെന്നും റിയാദിലെ ഇന്ത്യൻ ഡോർ ടു ഡോർ ഏജൻസികൾ. ഇന്ത്യൻ ഡോർ ടു ഡോർ അസോസിയേഷൻ (ഐ.ഡി.എ) ഭാരവാഹികൾ വാർത്താസമ്മേളനത്തിലാണ്​ പ്രവാസികൾക്ക്​​ ജാഗ്രതാനിർദേശം നൽകിയത്​.

    അടുത്തിടെയായി സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത വ്യക്തികളും അനധികൃത ഏജൻസികളും മിനി പിക്കപ്പ് വാന്‍, നെയിം കാര്‍ഡ്, സ്​റ്റിക്കര്‍, ബില്‍ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് വളരെ കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ നാട്ടിലേക്ക്​ ഡോർ ടു ഡോർ അയക്കാമെന്ന്​ വാഗ്​ദാനം നൽകി സാധനങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കുന്ന പ്രവണത വര്‍ധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവര്‍ ശേഖരിക്കുന്ന സാധനങ്ങള്‍ പലപ്പോഴും നാട്ടിലേക്ക് അയക്കപ്പെടാതെ റിയാദിലെ ഗോഡൗണുകളിലോ നാട്ടിലെത്തിയശേഷം വിതരണം ചെയ്യാപ്പെടാനാവാതെ അവിടുത്തെ ഗോഡൗണുകളിലോ കെട്ടിക്കിടക്കുകയും തുടര്‍ന്ന് കുറഞ്ഞ വിലക്ക്​ വില്‍പ്പനക്ക് വെക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങള്‍ റിപ്പോർട്ട്​ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്​. സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ ഈ വിവരങ്ങൾ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്​. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ്​ ഔദ്യോഗിക അംഗീകാരത്തോടെ മാന്യമായി ഈ രംഗത്ത്​ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളെന്ന നിലയിലുള്ള ഉത്തരവാദിത്വ ബോധത്തോ​െട ഇക്കാര്യം ജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന്​ അവർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.

    കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ അയക്കാമെന്ന്​ പഞ്ഞ്​ സാധനം എടുക്കുന്ന ഇത്തരം അനധികൃത കാര്‍ഗോ ഏജൻസികളോട വ്യക്തികളോ അംഗീകൃത ഏജൻസികൾ വഴിയാണ്​ കാർഗോ അയക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുള്ളത്​. ഉപഭോക്താക്കളിൽനിന്ന്​ എടുക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ അംഗീകൃത ഏജൻസികളെ കൊണ്ടുവന്ന്​ ഏൽപ്പിച്ച ശേഷം പേയ്​മെൻറ്​ ഭാഗികമായി നടത്തിയശേഷം മുങ്ങുന്ന സംഭവങ്ങളുമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്​. ബാക്കി പണം കൂടി വന്നിട്ട്​ അയക്കാമെന്ന്​ കരുതി ഏജൻസികൾ കാത്തിരിക്കും. എന്നാൽ കൊണ്ടുവന്ന്​ ഏൽപിച്ച ഏജൻറുമാരെ പിന്നെ കാണില്ല. അതോടെ അയക്കപ്പെടാതെ ഈ സാധനങ്ങൾ കെട്ടികിടക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടാവും.

    അന്യനാട്ടിൽ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന പണം കൊടുത്തുവാങ്ങി, കൂടാതെ കാർഗോ ചാർജും നൽകി അയക്കുന്ന പ്രവാസികളുടെ സാധനങ്ങളാണ്​ ഇങ്ങനെ കെട്ടിക്കിടന്ന്​ നശിക്കുകയോ കരിഞ്ചന്തയിൽ വിറ്റ​ുപോകുകയോ ചെയ്യുന്നത്​. ഇത്തരത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന്​ കിലോ സാധനങ്ങളാണ്​ ഇവിടെയും നാട്ടിലുമായി കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത്​. സാധാരണക്കാരായ തൊഴിലാളി വിഭാഗമാണ് കൂടുതലും കാര്‍ഗോ അയക്കുന്നത്. കുറഞ്ഞ നിരക്കില്‍ സാധനം ഏറ്റവാങ്ങുന്ന ഇത്തരം സംഘങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് കബളിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്.

    2021 മെയ് രണ്ടിന്​ ജിദ്ദ, ദമ്മാം, റിയാദ് എന്നീ പ്രവിശ്യകളിലെ കാര്‍ഗോ പ്രവര്‍ത്തകരുടെ കൂട്ടായ്​മയായി രൂപവത്​കരിക്കപ്പെട്ട ഐ.ഡി.എ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഉണർന്ന്​ പ്രവർത്തിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്​. ​പ്രവാസികൾ തട്ടിപ്പിന്​ ഇരയാവാതിരിക്കാൻ ജാഗ്രത പാലിക്കും. സംഘടനയുടെ മേ​ൽനോട്ടത്തിൽ എയർ കാർഗോക്ക്​ 13 റിയാലും സീ കാർഗോക്ക്​ ഏഴ്​ റിയാലും എന്ന നിലയിൽ ഡോർ ടു ഡോർ നിരക്ക്​ ഏകീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്​. ഈ തുകയിൽ കുറച്ച്​ കാർഗോ അയക്കാമെന്ന്​ പറഞ്ഞ്​ ഏജൻറുമാർ സമീപിച്ചാൽ തട്ടിപ്പല്ലെന്ന്​ ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷമേ സാധനങ്ങൾ അയക്കാൻ ഏൽപ്പിക്കാവൂ.

    ഐ.ഡി.എയിൽ രജിസ്​റ്റർ ചെയ്​ത ഏജൻസി വഴി അയച്ച സാധനങ്ങൾ സമയത്ത് ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കില്‍, അസോസിയേഷന്‍ നേരിട്ട് ഇടപെട്ട് പ്രശ്‌നപരിഹാരത്തിനായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു. കൂടാതെ, ഡല്‍ഹിയില്‍ സീ കാർഗോ കസ്​റ്റംസ്​ ക്ലിയറന്‍സ് 20 ദിവസമായി നിലച്ചുകിടക്കുന്നതിനാല്‍, നിലവിൽ സീർ കാർഗോ വഴി സാധനങ്ങള്‍ എത്തിക്കുന്നതില്‍ നേരിയ കാലതാമസം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്നും പ്രശ്​നം വൈകാതെ പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്നാണ്​ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.

    വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ഡോർ ടു ഡോർ കാർഗോ രംഗത്ത്​ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അറബ്​കോ രാമചന്ദ്രൻ, രഞ്​ജിത്​ മോഹൻ, കെ.ടി. റഫീഖ്​, ടി.കെ. ഹാഫിസ്​, സെയ്യിദ്​, മുഹമ്മദ്​ തൻവീർ, നൂറുദ്ദീൻ, മുഹമ്മദ്​ ബഷീർ എന്നിവർ പ​ങ്കെടുത്തു.

