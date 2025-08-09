Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 9 Aug 2025 10:13 AM IST
    date_range 9 Aug 2025 10:13 AM IST

    റി​യാ​ദി​ൽ വ്യാ​ജ ആ​ഭ​ര​ണ നി​ർ​മാ​ണ കേന്ദ്രം കണ്ടെത്തി

    37 ല​ക്ഷം വി​ല വ​രു​ന്ന വ​സ്തു​ക്ക​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു
    റി​യാ​ദി​ൽ വ്യാ​ജ ആ​ഭ​ര​ണ നി​ർ​മാ​ണ കേന്ദ്രം കണ്ടെത്തി
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    റി​യാ​ദ്​: വ്യാ​ജ വ്യാ​പാ​ര മു​ദ്ര​ക​ളു​ള്ള സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി നി​ർ​മി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന ഒ​രു ഫാ​ക്ട​റി വാ​ണി​ജ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പി​ടി​കൂ​ടി. ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​ത്ത വ്യാ​പാ​ര മു​ദ്ര​യും വ്യാ​ജ ലേ​ബ​ലു​ക​ളും പ​തി​ച്ച 9,258 ഗ്രാം ​ഭാ​ര​മു​ള്ള 1,368 സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു.

    സൗ​ദി ബൗ​ദ്ധി​ക സ്വ​ത്ത​വ​കാ​ശ അ​തോ​റി​റ്റി, സ​കാ​ത്ത്, ടാ​ക്സ്, ക​സ്റ്റം​സ് അ​തോ​റി​റ്റി എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് വാ​ണി​ജ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ പ​രി​ശോ​ധ​നാ സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ റി​യാ​ദി​ന് തെ​ക്ക് ഭാ​ഗ​ത്തു​ള്ള ഹ​യ്യ്​ മ​സാ​നി​ഇ​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ്​ വ്യാ​ജ സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണ ശാ​ല ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ഫാ​ക്​​ട​റി ഉ​ട​മ​യെ​യും നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​രെ​യും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് റ​ഫ​ർ ചെ​യ്തു. പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ വി​പ​ണി മൂ​ല്യം 37 ല​ക്ഷം റി​യാ​ലി​ല​ധി​കം വ​രു​മെ​ന്ന് ക​ണ​ക്കാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സം​ര​ക്ഷ​ണ​വും വി​ല സ്ഥി​ര​ത​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് വി​പ​ണി​ക​ളെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും വാ​ണി​ജ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ടം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും വാ​ണി​ജ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. വി​ല​യി​ൽ കൃ​ത്രി​മം കാ​ണി​ക്ക​ൽ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ വ്യാ​ജ​മോ കാ​ല​ഹ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട​തോ ആ​യ ഉ​ൽ​പ്പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം പോ​ലു​ള്ള ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​ന് തീ​വ്ര​മാ​യ ഫീ​ൽ​ഡ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

