Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഫൈ​സ​ൽ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 8 July 2026 8:48 AM IST
    Updated On
    date_range 8 July 2026 8:48 AM IST

    ഫൈ​സ​ൽ പൂ​ക്കോ​ട്ടും​പാ​ട​ത്തി​െൻറ വേർപാട് പ്രവാസലോകത്തിന് നികത്താനാവാത്ത നഷ്ടം: നജ്‌റാൻ കെ.എം.സി.സി

    text_fields
    bookmark_border
    ഫൈ​സ​ൽ പൂ​ക്കോ​ട്ടും​പാ​ട​ത്തി​െൻറ വേർപാട് പ്രവാസലോകത്തിന് നികത്താനാവാത്ത നഷ്ടം: നജ്‌റാൻ കെ.എം.സി.സി
    cancel
    camera_alt

    ഫൈ​സ​ൽ പൂ​ക്കോ​ട്ടും​പാ​ടം

    ന​ജ്‌​റാ​ൻ: ഒ.​ഐ.​സി.​സി ന​ജ്‌​റാ​ൻ വൈ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റും ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നു​മാ​യി​രു​ന്ന ഫൈ​സ​ൽ പൂ​ക്കോ​ട്ടും​പാ​ട​ത്തി​െൻറ അ​കാ​ല വി​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി ന​ജ്‌​റാ​ൻ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അ​ഗാ​ധ​മാ​യ ദുഃ​ഖ​വും അ​നു​ശോ​ച​ന​വും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    20 വ​ർ​ഷ​ക്കാ​ല​ത്തെ പ്ര​വാ​സ​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ ന​ജ്‌​റാ​നി​ലെ മ​ല​യാ​ളി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് വ​ലി​യൊ​രു ത​ണ​ലാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ രം​ഗ​ത്ത് ഫൈ​സ​ൽ ന​ൽ​കി​യ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ വാ​ക്കു​ക​ൾ​ക്ക് അ​തീ​ത​മാ​ണ്. ജാ​തി, മ​ത, രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ ഭേ​ദ​മ​ന്യേ എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും ചേ​ർ​ത്തു​നി​ർ​ത്താ​ൻ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് സാ​ധി​ച്ചി​രു​ന്നു. സ്നേ​ഹ​നി​ർ​ഭ​ര​മാ​യ പെ​രു​മാ​റ്റം കൊ​ണ്ട് ന​ജ്‌​റാ​നി​ലും നാ​ട്ടി​ലും വ​ള​രെ വ​ലി​യൊ​രു സു​ഹൃ​ദ്‌​വ​ല​യം സൃ​ഷ്​​ടി​ക്കാ​ൻ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഫൈ​സ​ലി​െൻറ വി​യോ​ഗം പ്ര​വാ​സ ലോ​ക​ത്തി​നും ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ മേ​ഖ​ല​യ്ക്കും നി​ക​ത്താ​നാ​വാ​ത്ത വ​ലി​യൊ​രു ന​ഷ്​​ട​മാ​ണ്. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​െൻറ വേ​ർ​പാ​ടി​ൽ മാ​ന​സി​ക​മാ​യി ത​ക​ർ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്ന കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളു​ടെ​യും ദുഃ​ഖ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കു​ചേ​രു​ന്ന​താ​യും, പ്രി​യ സു​ഹൃ​ത്തി​െൻറ പ​ര​ലോ​ക മോ​ക്ഷ​ത്തി​നാ​യി പ്രാ​ർ​ത്ഥി​ക്കു​ന്ന​താ​യും കെ.​എം.​സി.​സി ന​ജ്‌​റാ​ൻ അ​നു​ശോ​ച​ന കു​റി​പ്പി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:faisalLossDiasporaNajran KMCC
    News Summary - Faisal's passing is an irreparable loss to the diaspora: Najran KMCC
    Similar News
    Next Story
    X