    Saudi Arabia
    Saudi Arabia
    Posted On
    13 Nov 2025 1:50 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Nov 2025 1:50 PM IST

    ‘എഫ്-9 ഫിറ്റ്‌നസ്​’ ഹാഇലിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു; സി​റ്റി ഫ്ല​വ​ര്‍ ഗ്രൂ​പ്പി​​ന്റെ പു​തി​യ സം​രം​ഭം

    സി​റ്റി ഫ്ല​വ​ര്‍ ഗ്രൂ​പ്പി​​ന്റെ പു​തി​യ സം​രം​ഭ​മാ​യ ‘എ​ഫ്-9 ഫി​റ്റ്‌​ന​സ്​’ ഹാ​ഇ​ലി​ൽ സ​മ​ര്‍ അ​ലി​യാ​ന്‍

    അ​ല്‍ ബ​റാ​ക്ക്, സാ​ലെ അ​ബ്​​ദു​ല്ല, ഫ​ഹ​ദ് ബി​ന്‍ സ​ഹു​ദ് എ​ന്നി​വ​ര്‍ ചേ​ർ​ന്ന്​ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ഹാ​ഇ​ൽ: തി​ര​ക്കു​പി​ടി​ച്ച ജീ​വി​ത​ത്തി​നി​ട​യി​ല്‍ ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​നും ക്ഷേ​മ​ത്തി​നും പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ല്‍കി രൂ​പ​ക​ല്‍പ്പ​ന ചെ​യ്ത ‘എ​ഫ്-9 ഫി​റ്റ്‌​ന​സ്​’ എ​ന്ന ഫി​റ്റ്‌​ന​സ്​ സെൻറ​ര്‍ ഹാ​ഇ​ൽ പ​ട്ട​ണ​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ബു​ർ​ജ്​ അ​ല്‍ ഹാ​ഇ​ലി​ന് സ​മീ​പ​മാ​ണ് ആ​ധു​നി​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളോ​ടെ ഫി​റ്റ്‌​ന​സ്​ സെൻറ​ര്‍ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. വ്യ​വ​സാ​യി​യും പൗ​ര​പ്ര​മു​ഖ​നു​മാ​യ സ​മ​ര്‍ അ​ലി​യാ​ന്‍ അ​ല്‍ ബ​റാ​ക്ക്, സി​റ്റി ഫ്ല​വ​ര്‍ അ​സി​സ്​​റ്റ​ൻ​റ്​ എ​ച്ച്.​ആ​ര്‍ മാ​നേ​ജ​ര്‍ സാ​ലെ അ​ബ്​​ദു​ല്ല, സൂ​പ്പ​ര്‍വൈ​സ​ർ ഫ​ഹ​ദ് ബി​ന്‍ സ​ഹു​ദ് എ​ന്നി​വ​ര്‍ ചേ​ര്‍ന്ന് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    സി​റ്റി ഫ്ല​വ​ര്‍ മാ​ര്‍ക്ക​റ്റി​ങ്​ മാ​നേ​ജ​ര്‍ നൗ​ഷാ​ദ്, സ്‌​റ്റോ​ര്‍ മാ​നേ​ജ​ര്‍ അ​ഷ്‌​ക​ര്‍, എ​ഫ്-9 ഫി​റ്റ്​​ന​സ്​ മാ​നേ​ജ​ര്‍ മ​ജീ​ദ് എ​ന്നി​വ​ര്‍ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ഇ​രു​നി​ല​ക​ളി​ലാ​യി രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ല്‍ സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ള​ള ഫി​റ്റ്‌​ന​സ് സെൻറ​റി​ല്‍ ആ​ധു​നി​ക ജിം ​ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​നും എ​യ്‌​റോ​ബി​ക് എ​ക്‌​സ​ര്‍സൈ​സി​നും പ​രി​ച​യ​സ​മ്പ​ന്ന​രാ​യ ഇ​ന്‍സ്ട്ര​ക്ട​ര്‍മാ​രു​ടെ സേ​വ​നം ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    ഇ​തി​നു​പു​റ​മെ, ടേ​ബി​ള്‍ ടെ​ന്നീ​സ്, ഫൂ​സ് ബാ​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ കാ​യി​ക വി​നോ​ദ​ങ്ങ​ളും ഡ​യ​റ്റ് കൗ​ണ്‍സ​ലി​ങ്​ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് പ്ര​ത്യേ​ക ഓ​ഫ​റും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് എ​ഫ്-9 ഫി​റ്റ്​​ന​സ്​ മാ​നേ​ജ്‌​മെൻറ്​ അ​റി​യി​ച്ചു. പ്ര​മു​ഖ റീ​​ട്ടെ​യി​ല്‍ വി​ത​ര​ണ ശൃം​ഖ​ല സി​റ്റി ഫ്ല​വ​ര്‍ ഗ്രൂ​പ്പി​​ന്റെ പു​തി​യ സം​രം​ഭ​മാ​ണ് എ​ഫ്-9 ഫി​റ്റ്‌​ന​സ്.

    News Summary - ‘F-9 Fitness’ begins operations in Hail; City Flower Group’s new venture
