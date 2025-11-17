Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 17 Nov 2025 2:14 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Nov 2025 2:14 PM IST

    എഴുത്തോല പഠനകേന്ദ്രം കേരളപ്പിറവി ദിനാഘോഷം

    എഴുത്തോല പഠനകേന്ദ്രം കേരളപ്പിറവി ദിനാഘോഷം
    അ​ബ​ഹ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി ദി​നാ​ഘോ​ഷ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ധ്വ​നി ശ​ര​ത്തി​നെ ആ​ദ​രി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    Listen to this Article

    അ​ബ​ഹ: മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ സൗ​ദി ചാ​പ്റ്റ​ർ അ​ബ​ഹ, ന​ജ്റാ​ൻ മേ​ഖ​ല എ​ഴു​ത്തോ​ല പ​ഠ​ന കേ​ന്ദ്ര​വും പ്ര​തി​ഭ സം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി​യും സ​നാ​ബ​ൽ ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ളും സം​യു​ക്ത​മാ​യി കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി ദി​നാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ സൗ​ദി ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സ​മി​തി അം​ഗ​വും അ​ബ​ഹ മേ​ഖ​ല കോ​ഡി​നേ​റ്റ​റു​മാ​യ ഷാ​ന​വാ​സ് പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​തി​ഭ സം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ജീ​വ് ക​ട​ക​ശ്ശേ​രി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സ​നാ​ബ​ൽ സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ അ​നോ​ജ് ചാ​ക്കോ കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി ദി​ന സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി.

    മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ സൗ​ദി ചാ​പ്റ്റ​ർ ജ​ന​റ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗം അ​നി​ൽ രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ ഭാ​ഷ പ്ര​തി​ജ്ഞ ചൊ​ല്ലി​ക്കൊ​ടു​ത്തു. പ്ര​തി​ഭ സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി പ്ര​തി​നി​ധി ആ​ഷീ​ർ, ബി​ജു ജോ​ർ​ജ്, ര​ക്ഷ​ക​ർ​ത്താ പ്ര​തി​നി​ധി ശ്രീ​രാ​ജ്, ശ്യാം ​ലാ​ൽ, സ്കൂ​ൾ മാ​നേ​ജ​ർ സെ​ൽ​വ​രാ​ജ്, ഐ.​സി.​എ​ഫ് പ്ര​തി​നി​ധി ഉ​സ്താ​ദ് ഇ​ർ​ഷാ​ദ് ല​ത്തീ​ഫി, ഒ.​ഐ.​സി.​സി പ്ര​തി​നി​ധി ഷാ​ക്കി​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. എ​ഴു​ത്തോ​ല പ​ഠ​ന കേ​ന്ദ്രം അ​ധ്യാ​പി​ക​മാ​രാ​യ ഷി​ഫ്ന 'മ​ല​യാ​ള​ഭാ​ഷ, ഉ​ല്പ​ത്തി​യും വി​കാ​സ​വും' എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യും ര​മ്യ ക​വി​ത ആ​ല​പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ധ്വ​നി ശ​ര​ത് ക​വി​ത ആ​ല​പി​ച്ചു. അ​വ​ർ​ക്കു പ​ഠ​ന കേ​ന്ദ്രം ഉ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കി. ഷാ​ന​വാ​സ്‌ പ്ര​ശം​സ​പ​ത്ര​ം ന​ൽ​കി അ​നു​മോ​ദി​ച്ചു. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി കേ​ര​ളീ​യം ചോ​ദ്യോ​ത്ത​ര പ​രി​പാ​ടി ന​ട​ന്നു.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ 14 ജി​ല്ല​ക​ളെ പാ​ട്ടി​ലൂ​ടെ കു​ട്ടി​ക​ൾ വേ​ദി​യി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ചോ​ദ്യോ​ത്ത​ര പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി ഒ​രു മി​നി​റ്റ് മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ൽ മാ​ത്രം സം​സാ​രി​ക്ക​ൽ മ​ത്സ​രം ന​ട​ത്തി​. നെ​ൽ​സ​ൺ എം ​ജോ​സ് സ്വാ​ഗ​ത​വും പ്ര​തി​ഭ സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ആ​ദ​ർ​ശ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

