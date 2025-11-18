Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 18 Nov 2025 3:58 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Nov 2025 3:58 PM IST

    സൗദി തലസ്ഥാന നഗരത്തിലിനി കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കും കാഴ്​ചകൾ, ‘നൂർ റിയാദ്’ ആഘോഷം മറ്റന്നാൾ മുതൽ

    60 കലാസൃഷ്​ടികൾ നഗരാന്തരീക്ഷം പ്രകാശപൂരിതമാക്കും
    noor riyadh,soudi news, tomorrow, റിയാദ്, നൂർ റിയാദ്, സൗദിന്യൂസ്
    റിയാദ്: സൗദി തലസ്ഥാന നഗരത്തെ ഇനി വെളിച്ചം പലവർണ ശോഭയണിയിക്കും ദിനങ്ങൾ. ‘നൂർ റിയാദ്’ അഞ്ചാമത് പതിപ്പിന് വ്യാഴാഴ്​ച തുടക്കം കുറിക്കും. സർഗാത്മകതയും സമൂഹ ഇടപെടലും സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന പ്രകാശപൂരിതമായ കലാസൃഷ്​ടികളുടെ ചിത്രപ്പണികളാൽ നഗരത്തി​െൻറ വിണ്ണും മണ്ണും പ്രകാശപൂരിതമാകും. ഡിസംബർ ആറ് വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആ​ഘോഷത്തിൽ റിയാദ് മെട്രോ ലൈനുകൾ ഉൾപ്പെടെ നഗരത്തി​െൻറ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഏകദേശം 60 കലാസൃഷ്​ടികൾ പ്രദർശിപ്പിക്കും.സൗദിയിലെയും വിദേശത്തെയും പ്രമുഖ കലാകാരന്മാർ ലൈറ്റുകളുടെ സഹായത്താൽ ഒരുക്കുന്ന പലതരം ആർട്ടിസ്​റ്റിക്​ ഇൻസ്​റ്റലേഷനുകളാണ്​ നഗരത്തി​ൽ നിറയുക. ഭൂപ്രകൃതിയെ പുനർനിർമിക്കുന്ന നൂതനമായ ലൈറ്റ് ഇൻസ്​റ്റാലേഷനുകൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നഗരത്തെ ആകമാനം ഒരു ‘ഓപൺ എയർ ആർട്ട് ഗാലറി’യാക്കി മാറ്റും. ഇതിനുള്ള തയാറെടുപ്പുകളെല്ലാം പൂർത്തിയായി. സ്വദേശികളും വിദേശികളുമായി മുഴുവൻ നഗരവാസികളെയും ഈ കലാദൃശ്യങ്ങൾ കാണാൻ സംഘാടകർ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    സന്ദർശകർക്ക് ഇടപഴകാൻ കഴിയുന്ന സംവേദനാത്മക ഇൻസ്​റ്റാലേഷനുകളും അനുബന്ധ പരിപാടികളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലൈറ്റ് ആർട്ട് ആഘോഷമാണ് നൂർ റിയാദ് എന്ന് ആഘോഷ സമിതിയുടെ മേധാവി നൗഫ് അൽമുനീഫ് പറഞ്ഞു. 2021ൽ ‘നൂർ റിയാദ്​’ ആഘോഷം ആരംഭിച്ചത്​ മുതൽ ഇതുവരെ ഏകദേശം 90 ലക്ഷം സന്ദർശകരെ ഈ പരിപാടി ആകർഷിച്ചു.

    അഞ്ചാം സീസണി​െൻറ മുദ്രാവാക്യം ‘ഒരു കണ്ണി​െൻറ മിന്നലിൽ’ എന്നാണ്. റിയാദ് നഗരം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന വികസനത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതാണ്​ ഇതെന്നും അൽമുനീഫ് പറഞ്ഞു. ഈ വർഷത്തെ പതിപ്പ് കലാപരമായ കാഴ്ചപ്പാട് വികസിപ്പിക്കുകയും വൈവിധ്യമാർന്ന താൽപ്പര്യങ്ങളുള്ള പ്രേക്ഷകരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന അനുഭവങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു.

    വലിയ തോതിലുള്ള 60 ലൈറ്റ് ഇൻസ്​റ്റലേഷനുകളിലൂടെ റിയാദി​െൻറ സ്വഭാവവും പരിവർത്തനവും എടുത്തുകാണിക്കുന്ന കലാപരമായ നിമിഷങ്ങൾ ഇത് സൃഷ്​ടിക്കും. തലസ്ഥാനത്തെ നിരവധി നഗര, സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രളിലാണ്​ ഈ കലാസൃഷ്​ടികൾ സ്ഥാപിക്കുകയെന്നും അൽമുനീഫ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

