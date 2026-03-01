Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightസൗദി തലസ്ഥാനമായ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 1 March 2026 3:56 PM IST
    Updated On
    date_range 1 March 2026 3:56 PM IST

    സൗദി തലസ്ഥാനമായ റിയാദിൽ സ്ഫോടനശബ്​ദം കേട്ടതായി റിപ്പോർട്ട്

    text_fields
    bookmark_border
    saudhi
    cancel

    റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയുടെ തലസ്ഥാനമായ റിയാദിൽ ഇന്ന് ശക്തമായ സ്ഫോടനശബ്​ദങ്ങൾ കേട്ടതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ. നഗരത്തി​െൻറ കിഴക്കൻ മേഖലകളിലാണ് സ്ഫോടനങ്ങൾ ഉണ്ടായതെന്ന് അന്താരാഷ്​ട്ര വാർത്താ ഏജൻസിയായ എ.എഫ്​.പി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

    കിഴക്കൻ റിയാദിലെ​ താമസക്കാർ പലതവണ വലിയ ശബ്​ദങ്ങൾ കേട്ടതായും ആകാശത്തേക്ക് പുക ഉയരുന്നത് കണ്ടതായും അറിയിച്ചു. തങ്ങളുടെ ലേഖകരും സ്ഫോടനശബ്​ദം നേരിട്ട് കേട്ടതായി എ.എഫ്​.പി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സ്ഫോടനത്തി​െൻറ കൃത്യമായ കാരണത്തെക്കുറിച്ചോ നാശനഷ്​ടങ്ങളെക്കുറിച്ചോ ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങൾ ഇതുവരെ ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:saudhiIran US TensionsIran Israel Tensions
    News Summary - Explosion reported in Saudi capital Riyadh
    Similar News
    Next Story
    X