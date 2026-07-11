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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 11 July 2026 9:05 PM IST
    Updated On
    date_range 11 July 2026 9:05 PM IST

    പ്രവാസികളൊരുക്കിയ ഹ്രസ്വ സിനിമ ‘ചുവന്ന മണലിലെ പ്രണയം’ റിലീസ് നാളെ

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    റിയാദ്: പ്രവാസി സാംസ്​കാരിക പ്രവർത്തകരായ മുഹമ്മദ് സിയാദ് വർക്കല കഥയും സംവിധാനവും നിർവഹിക്കുന്ന ‘ചുവന്ന മണലിലെ പ്രണയം’ എന്ന ഹ്രസ്വചിത്രം ഞായറാഴ്​ച യൂട്യൂബിൽ റിലീസ് ചെയ്യും. അൽപ്പം വൈകിയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ സങ്കൽപ്പത്തിനനുസൃതമായ വ്യക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും എന്ന തിരിച്ചറിവാണ് ഈ ഹ്രസ്വസിനിമ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

    അനിത്ര ജോമിയാണ് ചിത്രത്തി​െൻറ തിരക്കഥ രചിച്ചത്. നിധിൻ ശ്രീധർ, പ്രീതി നിതിൻ, ഏയ്ഞ്ചൽ ജോസ് എന്നിവർ പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്ന ചിത്രത്തി​െൻറ കാമറ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അരുൺ കൃഷ്ണയാണ്. ജാവീദ് ഇഷാൻ (അസിസ്​റ്റൻറ്​ ഡയറക്ടർ), സൽമാൻ ഫാരിസ് (എഡിറ്റിങ്, മ്യൂസിക്), ജി. ദീപു (അസിസ്​റ്റൻറ്​ കാമറാമാൻ), സജീർ ചിതറ, എം.എം. നബീൽ (പി.ആർ.ഒ) എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തി​െൻറ മറ്റ് അണിയറ പ്രവർത്തകർ. റിയാദിലാണ്​ ഈ സിനിമ ചിത്രീകരിച്ചത്.

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    TAGS:Short FilmreleasingExpatriates
    News Summary - Expatriates' Short Film 'Chuvanna Manalile Pranayam' Releasing Tomorrow
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