Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightജിസാനിൽ കടലിൽ വീണ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 8 April 2026 9:03 PM IST
    Updated On
    date_range 8 April 2026 9:03 PM IST

    ജിസാനിൽ കടലിൽ വീണ പ്രവാസിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തി; ജാഗ്രത നിർദേശവുമായി അധികൃതർ

    text_fields
    bookmark_border
    jizan
    cancel
    camera_alt

    ജിസാനിൽ കടലിൽ വീണ പ്രവാസിയെ അതിർത്തി രക്ഷാസേന രക്ഷപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ

    ജിസാൻ: സൗദി അറേബ്യയുടെ തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ പ്രവിശ്യയായ ജിസാനിലെ അൽ മൗസം തീരത്ത് നീന്തുന്നതിനിടെ കടലിൽ മുങ്ങിപ്പോകാൻ തുടങ്ങിയ വിദേശിക്ക് അതിർത്തി രക്ഷാസേന രക്ഷകരായി. എരിത്രിയൻ പൗരനാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. കടലിൽ നീന്തുന്നതിനിടെ ശക്തമായ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് ഇദ്ദേഹം അപകടത്തിൽപ്പെടുകയായിരുന്നു.

    സംഭവസ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന ബോർഡർ ഗാർഡി​െൻറ സെർച്ച് ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ടീം തൽക്ഷണം ഇടപെടുകയും ഇദ്ദേഹത്തെ സുരക്ഷിതമായി കരക്കെത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. കരയിലെത്തിച്ച പ്രവാസിക്ക് പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷകൾ നൽകിയ ശേഷം വിദഗ്ധ ചികിത്സക്കായി ഉടൻ തന്നെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

    ഈ സംഭവത്തി​െൻറ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കുമായി ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ബോർഡർ ഗാർഡ് സുപ്രധാന സുരക്ഷ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു. കടലിൽ ഇറങ്ങുന്നവർ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളും കടൽക്ഷോഭവും കണക്കിലെടുത്ത് അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണം, അധികൃതർ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള സുരക്ഷ മാനദണ്ഡങ്ങൾ കൃത്യമായി പിന്തുടരണം, നീന്താൻ അനുമതിയുള്ള നിശ്ചിത കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മാത്രം കടലിൽ ഇറങ്ങുക എന്നിവയാണ്​ നിർദേശങ്ങൾ.

    ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അപകടങ്ങളോ അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളോ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ മക്ക, മദീന, കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യ (911), രാജ്യത്തെ മറ്റ് പ്രദേശങ്ങൾ (994) എന്നീ നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടണമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS: sea, jizan, expatriate, rescued, safety instructions
    News Summary - Expatriate who fell into the sea in Jizan rescued; authorities issue cautionary guidelines
    Similar News
    Next Story
    X