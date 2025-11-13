Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_right'ബ​ഹു​സ്വ​ര​ത​യു​ടെ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 13 Nov 2025 12:42 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Nov 2025 12:42 PM IST

    'ബ​ഹു​സ്വ​ര​ത​യു​ടെ ഇ​ന്ത്യ മാ​ന​വി​ക​ത​യു​ടെ​യും' ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ വ​നി​ത സെ​മി​നാ​ർ

    text_fields
    bookmark_border
    ബ​ഹു​സ്വ​ര​ത​യു​ടെ ഇ​ന്ത്യ മാ​ന​വി​ക​ത​യു​ടെ​യും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ വ​നി​ത സെ​മി​നാ​ർ
    cancel
    camera_alt

    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ജി​ദ്ദ വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച

    സെ​മി​നാ​റി​ൽ സു​ഹ​റ ബ​ഷീ​ർ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു.

    Listen to this Article

    ജി​ദ്ദ: ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ യ​ഥാ​ർ​ഥ ശ​ക്തി ബ​ഹു​സ്വ​ര​ത​യി​ലും അ​തി​ല​ധി​ഷ്ഠി​ത​മാ​യ മാ​ന​വി​ക​ത​യി​ലു​മാ​ണെ​ന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ജി​ദ്ദ വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സെ​മി​നാ​ർ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. 'ബ​ഹു​സ്വ​ര​ത​യു​ടെ ഇ​ന്ത്യ മാ​ന​വി​ക​ത​യു​ടെ​യും' എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ഐ​ക്യ​ത്തെ ത​ക​ർ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന നി​ല​പാ​ടു​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​തി​രോ​ധം തീ​ർ​ക്കാ​ൻ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ സ​മൂ​ഹ​ത്തോ​ട് ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു.

    മ​തം, ഭാ​ഷ, സം​സ്കാ​രം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ വൈ​വി​ധ്യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് രാ​ജ്യ​ത്തി​​ന്റെ ഐ​ക്യം രൂ​പ​പ്പെ​ട്ട​തെ​ന്നും, ഈ ​വൈ​വി​ധ്യ​ത്തെ​യും സ​ഹ​വാ​സ​ത്തെ​യും ത​ക​ർ​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​ന്ന് ന​ട​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും സെ​മി​നാ​റി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ലീ​ഖ​ത്ത് ഷി​ജു അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. മും​താ​സ് പാ​ലോ​ളി, സൗ​ദാ ജ​ബ്ബാ​ർ, ശ​ബാ​ന നൗ​ഷാ​ദ്, റെ​മി, കു​ബ്റ ല​ത്തീ​ഫ്, ജ്യോ​തി ബാ​ബു​കു​മാ​ർ, ത​സ്‌​നീം നി​സാ​ർ, റ​ജി​യ വീ​രാ​ൻ, റ​ജീ​ന നൗ​ഷാ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ന​ഈ​മ ടീ​ച്ച​ർ സ​മാ​പ​ന​പ്ര​സം​ഗം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. കു​ട്ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സെ​മി​നാ​റി​ന് കൂ​ടു​ത​ൽ നി​റം പ​ക​ർ​ന്നു. പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പ്രോ​വി​ൻ​സ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​ഹ​റ ബ​ഷീ​ർ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.

    റ​ഷ ഇ​ബ്രാ​ഹിം അ​വ​താ​ര​ക​യാ​യി. നി​ഹാ​ല നാ​സ​ർ, ദി​ൽ​ഷ അ​ബ്​​ദു​ൽ വാ​ഹി​ദ്, റ​ഹ്മ​ത്തു​ന്നീ​സ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsSaudi Arabiagulfnewsmalayalam
    News Summary - Expatriate Welfare Women's Seminar Focuses on 'Pluralistic Indian Mindset'
    Similar News
    Next Story
    X