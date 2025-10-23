Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    23 Oct 2025 6:53 AM IST
    Updated On
    23 Oct 2025 6:53 AM IST

    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെയ​ർ 'സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ് 2025' ഫി​ക്സ്ച​ർ, ട്രോ​ഫി പ്ര​കാ​ശ​നം

    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെയ​ർ സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ് 2025 ഫി​ക്സ്ച​ർ, ട്രോ​ഫി പ്ര​കാ​ശ​നം
    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെയ​ർ ഖ​തീ​ഫ് ക​ണ്ണൂ​ർ കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന

    യു.​ഐ.​സി പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ് 2025 ഫി​ക്സ്ച​ർ, ട്രോ​ഫി പ്ര​കാ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങ്

    ദ​മ്മാം: പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെയ​ർ ഖ​തീ​ഫ് ക​ണ്ണൂ​ർ, കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന 'യു.​ഐ.​സി പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ് 2025' ഫി​ക്സ്ച​ർ, ട്രോ​ഫി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 23, 24 (വ്യാ​ഴം,വൈ​ള്ളി) തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ ഖ​തീ​ഫി​ലെ സ്റ്റാ​ർ പ്ലേ ​ഫീ​ൽ​ഡ് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന സെ​വ​ൻ​സ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ടീ​മു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. പ്ര​വാ​സി യു​വാ​ക്ക​ളു​ടെ കാ​യി​ക മി​ക​വി​നെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​നും, സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ ഐ​ക്യ​വും സൗ​ഹൃ​ദ​വും വ​ള​ർ​ത്താ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ഈ ​ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഫി​ക്സ്ച​ർ റി​ലീ​സ് ച​ട​ങ്ങി​ൽ ക​ണ്ണൂ​ർ കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ലാ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ബി​നാ​ൻ ബ​ഷീ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. യൂ​നി​വേ​ഴ്സ​ൽ ഇ​ൻ​സ്‌​പെ​ക്ഷ​ൻ ക​മ്പ​നി പ്ര​ധി​നി​ധി ബേ​ന​സീ​ർ മു​ഹി​യി​ദ്ദീ​ൻ, ഗ​ൾ​ഫ് ഏ​ഷ്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​ർ ബി.​ഡി.​എം അ​ന​സ് മാ​ള, പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫ​യ​ർ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ ദ​മ്മാം റീ​ജി​യ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ജം​ഷാ​ദ് അ​ലി, ഈ​സ്റ്റേ​ൺ പ്രൊ​വി​ൻ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ റ​ഹീം തി​രൂ​ർ​ക്കാ​ട്, നാ​ഷ​ന​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​ബീ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ജ​മാ​ൽ പ​യ്യ​ന്നു​ർ, സ​ലീം, ശ​കീ​ർ ബി​ലാ​വി​ന​ക​ത്ത്‌, ഹാ​രി​സ് കൊ​ച്ചി, ആ​ഷി​ഫ് കൊ​ല്ലം, ഉ​ബൈ​ദ് മ​ണാ​ട്ടി​ൽ, അ​ബ്ദു​ല്ല സൈ​ഫു​ദ്ധീ​ൻ, ഷ​ഹീ​ർ മ​ജ്‌​ദാ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ഫാ​ത്തി​മ ഹാ​ഷിം സ്വാ​ഗ​ത​വും ജാ​ബി​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

