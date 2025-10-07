Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    7 Oct 2025 10:08 AM IST
    Updated On
    7 Oct 2025 10:08 AM IST

    വി​മാ​ന ക​മ്പ​നി​ക​ൾ സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​ച്ച​തി​ൽ പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ചു

    വി​മാ​ന ക​മ്പ​നി​ക​ൾ സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​ച്ച​തി​ൽ പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ചു
    അ​ൽ​ഖോ​ബാ​ർ: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ൽ നി​ന്നും കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന ഇ​ൻ​ഡി​ഗോ, എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ്സ് എ​ന്നീ വി​മാ​ന ക​മ്പ​നി​ക​ൾ നി​ര​വ​ധി സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​ച്ച​തി​ൽ പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​ൽ​ഖോ​ബാ​ർ റീ​ജ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ചു. ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് മ​ല​യാ​ളി പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന തീ​രു​മാ​ന​മാ​ണി​ത്.

    പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് അ​വ​ധി ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​ൻ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പോ​കാ​ൻ ത​യാ​റാ​വു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും അ​ടി​യ​ന്ത​ര ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി യാ​ത്ര ചെ​യ്യേ​ണ്ട​വ​ർ​ക്കും ഈ ​മാ​റ്റം വ​ലി​യ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടാ​ണ് സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ക്കാ​തെ തി​ക​ച്ചും വാ​ണി​ജ്യ​പ​ര​മാ​യ നി​ല​പാ​ടു​ക​ളെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി എ​ടു​ത്ത തീ​രു​മാ​ന​മാ​ണി​ത്. വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ പു​ന:​സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​മാ​ന ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്കും ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​ക്കും കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​രി​നും പ​രാ​തി ന​ൽ​കും.

    പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ശ​ബ്ദം ശ​ക്ത​മാ​യി ഉ​യ​രേ​ണ്ട സ​മ​യ​മാ​ണി​ത്. ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ എ​ല്ലാ പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും കൈ​കോ​ർ​ത്ത് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യി പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​ൽ​ഖോ​ബാ​ർ റീ​ജ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു.

