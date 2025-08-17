Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 17 Aug 2025 7:48 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Aug 2025 7:48 AM IST

    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ജി​ദ്ദ​യി​ൽ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ജി​ദ്ദ​യി​ൽ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ജി​ദ്ദ​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ എ.​എം സ​ജി​ത്ത് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു.

    ജി​ദ്ദ: മാ​തൃ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ 79 ാം ​സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് 'പൗ​ര​ത്വംത​ന്നെ​യാ​ണ് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം' എ​ന്ന ത​ല​ക്കെ​ട്ടി​ൽ പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ വെ​സ്റ്റേ​ൻ പ്രോ​വി​ൻ​സ് ജി​ദ്ദ​യി​ൽ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന സ​ദ​സ്സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ എ.​എം സ​ജി​ത്ത് മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ഒ​രു ഏ​കീ​കൃ​ത സം​സ്കാ​ര​മോ, ച​രി​ത്ര​മോ, പൈ​തൃ​ക​മോ, ഭാ​ഷ​യോ, ജീ​വി​ത​രീ​തി​യോ ഒ​ന്നും ത​ന്നെ ഇ​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രു ജ​ന​സ​മൂ​ഹ​ത്തെ ഇ​ന്ത്യ എ​ന്ന ഒ​റ്റ രാ​ജ്യ​മാ​ക്കി ഒ​ന്നി​ച്ചു നി​ർ​ത്തു​ന്ന​ത് ന​മ്മു​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യാ​ണ്, എ​ന്നാ​ൽ ഈ ​ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ത​ന്നെ​യാ​ണ് രാ​ജ്യം ഭ​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ വെ​ല്ലു​വി​ളി​യും. ഓ​രോ അ​ഞ്ചു വ​ർ​ഷം കൂ​ടു​മ്പോ​ഴും സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രി​ൽ സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രാ​യ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​വി എ​ന്ന​ത് അ​വ​ർ​ക്ക് പ്ര​യാ​സ​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന ഒ​ന്നാ​ണ്. അ​തു​കൊ​ണ്ട് ത​ന്നെ​യാ​ണ് കു​റു​ക്കു​വ​ഴി​ക​ളി​ലൂ​ടെ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യെ വ​ഞ്ചി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട്, ജ​ന​വി​ധി​യെ മാ​റ്റി​മ​റി​ച്ച് അ​ധി​കാ​രം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ ഭ​ര​ണ​പ​ക്ഷം ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും എ​ന്നാ​ൽ ഇ​ത് ഏ​റെ അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ അ​വ​സ്ഥ​യി​ലേ​ക്കാ​ണ് രാ​ജ്യ​ത്തെ ന​യി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും, ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ഇ​ല്ലാ​താ​യാ​ൽ ഇ​ന്ത്യ എ​ന്ന രാ​ജ്യം പോ​ലും ഉ​ണ്ടാ​വി​ല്ല എ​ന്ന തി​രി​ച്ച​റി​വ് ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ശി​ൽപി​ക​ൾ​ക്കു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​തി​നാ​ലാ​ണ് എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും തു​ല്യ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യു​ള്ള സാ​ർ​വ​ത്രി​ക വോ​ട്ട​വ​കാ​ശം അ​വ​ർ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യി​ലൂ​ടെ മൗ​ലി​കാ​വ​കാ​ശ​മാ​ക്കി​യ​ത്. വി​യോ​ജി​പ്പു​ക​ളെ രാ​ജ്യ ദ്രോ​ഹ​മാ​ക്കി കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന കാ​ല​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യി​ൽ എ​വി​ടെ​യും ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി അ​ഥ​വ ാ റൂ​ള​ർ എ​ന്ന പ​ദം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല എ​ന്നും ഗ​വ​ണ്മെ​ന്റ് എ​ന്ന​തി​ന് ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി എ​ന്ന​ർ​ഥ​മി​ല്ല എ​ന്നും എ.​എം സ​ജി​ത്ത് അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.




    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ വി​ജ​യം പോ​ലും വ്യ​ക്ത​മാ​യ വോ​ട്ടു മോ​ഷ​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ നേ​ടി​യ​താ​ണ് എ​ന്ന ഞെ​ട്ടി​ക്കു​ന്ന വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ പു​റ​ത്തു വ​രു​ന്ന ഈ ​സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന​ത്തി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള പു​തി​യ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ സ​മ​ര​ത്തി​നു​ള്ള ഊ​ർ​ജം സം​ഭ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള തു​ട​ക്കം കു​റി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് തു​ട​ർ​ന്ന് സം​സാ​രി​ച്ച പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം ഖ​ലീ​ൽ പാ​ലോ​ട് ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു. ഇ​ന്ത്യ​യെ ഒ​ന്നി​പ്പി​ക്കാ​ന​ല്ല മ​റി​ച്ചു ഭി​ന്നി​പ്പി​ക്കാ​നാ​ണ് രാ​ജ്യം ഭ​രി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ അ​ധ്വാ​നി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും പൗ​ര​ത്വം ദേ​ശീ​യ​ത​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ്, വോ​ട്ട​വ​കാ​ശം നി​ഷേ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ പൗ​ര​ത്വം ത​ന്നെ​യാ​ണ് ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. അ​തി​ലൂ​ടെ ഒ​രു വ്യ​ക്തി​യെ അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി​യാ​ക്കാ​നും എ​ല്ലാ മൗ​ലി​കാ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളും നി​ഷേ​ധി​ക്കാ​നും ക​ഴി​യും. ഇ​താ​ണ് ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ ക​മീ​ഷ​നെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് സ​ർ​ക്കാ​ർ ചെ​യ്തു കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ വെ​സ്റ്റേ​ൻ പ്രോ​വി​ൻ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ റ​ഹീം ഒ​തു​ക്കു​ങ്ങ​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം സി.​എ​ച്ച് ബ​ഷീ​ർ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന പ്ര​തി​ജ്ഞ ചൊ​ല്ലി​ക്കൊ​ടു​ത്തു. ഗാ​യ​ക​ൻ ജ​മാ​ൽ പാ​ഷ​യും മാ​സി​ൻ ജ​മാ​ൽ പാ​ഷ​യും ദേ​ശ​ഭ​ക്തി ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​ല​പി​ച്ചു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബ​ഷീ​ർ ചു​ള്ളി​യ​ൻ സ​മാ​പ​ന പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ പാ​പ്പി​നി​ശ്ശേ​രി സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ വെ​സ്റ്റേ​ൻ പ്രോ​വി​ൻ​സ് ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ നൗ​ഷാ​ദ് പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ സു​ഹ്‌​റ ബ​ഷീ​ർ, അ​ബ്ദു സു​ബ്ഹാ​ൻ, യൂ​സു​ഫ് പ​ര​പ്പ​ൻ, ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം ഷ​ഫീ​ഖ് മേ​ലാ​റ്റൂ​ർ, മു​നീ​ർ ഇ​ബ്രാ​ഹിം, അ​ഡ്വ. ഫി​റോ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:celebrationIndependence DayJeddahExpatriate Welfare
