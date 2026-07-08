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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 8 July 2026 8:00 AM IST
    Updated On
    date_range 8 July 2026 8:00 AM IST

    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ദ​മ്മാ​മി​ൽ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

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    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ദ​മ്മാ​മി​ൽ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
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    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ദ​മ്മാം റീ​ജ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ വി​ഭാ​ഗം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ്

    ദ​മ്മാം: പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ദ​മ്മാം റീ​ജ​ണ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​െൻറ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. കി​ങ്​ ഫ​ഹ​ദ് സ്‌​പെ​ഷ​ലി​സ്​​റ്റ്​ ആ​ശു​പ​ത്രി അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ആ​വ​ശ്യം അ​റി​യി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ക്യാ​മ്പ് ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്. ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ഉ​ച്ച​ക്ക് 12 മ​ണി മു​ത​ൽ വൈ​കു​ന്നേ​രം നാ​ല്​ വ​രെ ന​ട​ന്ന ക്യാ​മ്പി​ൽ മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഇ​ത​ര സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള നി​ര​വ​ധി​യാ​ളു​ക​ൾ ര​ക്തം ന​ൽ​കാ​ൻ എ​ത്തി​ച്ചേ​ർ​ന്നു. പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​ബീ​ർ ചാ​ത്ത​മം​ഗ​ലം, പ്രൊ​വി​ൻ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്​​ദു​റ​ഹീം തി​രൂ​ർ​ക്കാ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ക്യാ​മ്പി​െൻറ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    കി​ങ്​ ഫ​ഹ​ദ് ആ​ശു​പ​ത്രി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ അ​ഹ്മ​ദ് സാ​ലി​ഹ് മ​ൻ​സൂ​ർ, ഡോ. ​ഉ​സാ​മ അ​ൽ​ഗാം​ദി എ​ന്നി​വ​രും, പ്ര​വാ​സി റീ​ജ​ന​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജം​ഷാ​ദ് ക​ണ്ണൂ​ർ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​ജു പൂ​ത​കു​ളം, ബ്ല​ഡ് ഡോ​ണ​ർ ക​ൺ​വീ​ന​ർ സ​ലീം ക​ണ്ണൂ​ർ എ​ന്നി​വ​രും ക്യാ​മ്പി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. റീ​ജ​ന​ൽ-​ജി​ല്ലാ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ആ​ഷി​ഫ് കൊ​ല്ലം, ഷ​മീ​ർ പ​ത്ത​നാ​പു​രം, അ​യ്മ​ൻ സ​ഈ​ദ്, ഷ​മീം പാ​പ്പി​നി​ശ്ശേ​രി, ഹാ​രി​സ് കൊ​ച്ചി, ഉ​ബൈ​ദ് മ​ണാ​ട്ടി​ൽ എ​ന്നി​വ​രും ക്യാ​മ്പി​െൻറ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ നി​ന്ന് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

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    TAGS:DammamBlood Donation CampgulfExpatriate Welfare
    News Summary - Expatriate Welfare organized a blood donation camp in Dammam
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