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    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫ​യ​ർ നോ​ർ​ക്ക ഹെ​ൽ​പ്പ് ഡെ​സ്ക്

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    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫ​യ​ർ നോ​ർ​ക്ക ഹെ​ൽ​പ്പ് ഡെ​സ്ക്
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    റി​യാ​ദ്: ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം, മാ​ർ​ക്ക് ആ​ൻ​ഡ്​ സേ​വ്, പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ റി​യാ​ദ് ഘ​ട​കം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ സം​യു​ക്ത ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘പാ​യ​സ​പ്പെ​രു​മ’ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ഒ​രു​ക്കി​യ നോ​ർ​ക്ക റൂ​ട്ട്സ് ഹെ​ൽ​പ്പ് ഡെ​സ്ക് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. റി​യാ​ദി​ലെ ഫ്ല​മി​ങ്ങോ മാ​ർ​ക്ക് ആ​ൻ​ഡ്​ സേ​വ് ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചാ​ണ് ഹെ​ൽ​പ്പ് ഡെ​സ്ക് സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ച​ത്.

    നോ​ർ​ക്ക റൂ​ട്ട്സി​െൻറ വി​വി​ധ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ, പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ, ല​ഭ്യ​മാ​യ സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഹെ​ൽ​പ്പ് ഡെ​സ്കി​ലൂ​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും ന​ൽ​കി. പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത നി​ര​വ​ധി പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ഹെ​ൽ​പ്പ് ഡെ​സ്കി​െൻറ സേ​വ​നം പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി. നോ​ർ​ക്ക​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സം​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​രി​ട്ട് മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കാ​നും വി​വി​ധ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കാ​നും ഹെ​ൽ​പ്പ് ഡെ​സ്ക് ഏ​റെ സ​ഹാ​യ​ക​മാ​യി.

    പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ക്ഷേ​മ​വും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ റി​യാ​ദ് ഹെ​ൽ​പ്പ് ഡെ​സ്ക് ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്. ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​നൊ​പ്പം പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​യോ​ജ​ന​ക​ര​മാ​യ സേ​വ​ന​വും ഒ​രു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത് ‘പാ​യ​സ​പ്പെ​രു​മ’​യു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യാ​യി. പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ജ​ന​സേ​വ​ന വി​ഭാ​ഗ​മാ​യ ടീം ​വെ​ൽ​ഫെ​യ​റി​െൻറ ഭാ​ഗ​മാ​യി റി​ഷാ​ദ് എ​ള​മ​രം, സ​ഹ​ദ്, ഷി​ഹാ​ബ് കു​ണ്ടൂ​ർ, അ​ഡ്വ. ജ​മാ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

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    News Summary - NORKA Help Desk open for Expatriate Welfare
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