Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 4 March 2026 11:48 AM IST
    Updated On
    date_range 4 March 2026 11:48 AM IST

    പ്രവാസി വെൽഫെയർ ഖോബാർ ഇഫ്താർ കിറ്റ് വിതരണം

    പ്രവാസി വെൽഫെയർ ഖോബാർ ഇഫ്താർ കിറ്റ് വിതരണം
     പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ഖോ​ബാ​ർ ഇ​ഫ്താ​ർ കി​റ്റ് വി​ത​ര​ണം

    അ​ൽ​ഖോ​ബാ​ർ: പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ഖോ​ബാ​ർ റീ​ജ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡി​​ന്റെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ ഇ​ഫ്താ​ർ കി​റ്റ് വി​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തി. ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ ഏ​രി​യ​യി​ലെ ലേ​ബ​ർ ക്യാ​മ്പി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന 200ഓ​ളം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് ഇ​ഫ്താ​ർ കി​റ്റു​ക​ൾ കൈ​മാ​റി​യ​ത്.

    സ​മൂ​ഹ​സേ​വ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഇ​ഫ്താ​ർ കി​റ്റ് വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ന് ഫൗ​സി​യ അ​നീ​സ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​രി​സ്, ഹൈ​ദ​ർ, ഫൈ​സ​ൽ കൈ​പ്പ​മം​ഗ​ലം, ഹാ​രി​സ് ഇ​സ്മാ​യി​ൽ, ഷെ​ജീ​ർ തൂ​ണേ​രി, റ​ൻ തീ​സി, ആ​രി​ഫ ബ​ക്ക​ർ, ഷ​നോ​ജ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:Expatriate WelfareIftar kit distributionKhobar
    News Summary - Expatriate Welfare Khobar Iftar Kit Distribution
