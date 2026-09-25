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    പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ​നി​ധി പെ​ൻ​ഷ​ൻ: 32 കോ​ടി അ​നു​വ​ദി​ച്ച സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​പ​ടി സ്വാ​ഗ​താ​ർ​ഹ​മെ​ന്ന് ഒ.​ഐ.​സി.​സി

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    പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ​നി​ധി പെ​ൻ​ഷ​ൻ: 32 കോ​ടി അ​നു​വ​ദി​ച്ച സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​പ​ടി സ്വാ​ഗ​താ​ർ​ഹ​മെ​ന്ന് ഒ.​ഐ.​സി.​സി
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    ദ​മ്മാം: പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ​നി​ധി ബോ​ർ​ഡ് വ​ഴി പെ​ൻ​ഷ​ൻ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി 32 കോ​ടി രൂ​പ അ​നു​വ​ദി​ച്ച സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​രി​െൻറ തീ​രു​മാ​ന​ത്തെ ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഈ​സ്റ്റേ​ൺ പ്രൊ​വി​ൻ​സ് ക​മ്മി​റ്റി അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. ഓ​ണ​ത്തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി പെ​ൻ​ഷ​ൻ തു​ക പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് നേ​രി​ട്ട് എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ധ​ന​വ​കു​പ്പ് അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യ ന​ട​പ​ടി ഏ​റെ സ്വാ​ഗ​താ​ർ​ഹ​മാ​ണെ​ന്ന് ക​മ്മി​റ്റി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ സ​ർ​ക്കാ​റി​െൻറ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ​നി​ധി ബോ​ർ​ഡി​െൻറ പെ​ൻ​ഷ​ൻ ഫ​ണ്ട് വ​ക​മാ​റ്റി ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നു​ണ്ടാ​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യാ​ണ് പെ​ൻ​ഷ​ൻ വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ൽ കു​ടി​ശ്ശി​ക വ​രാ​ൻ പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന് ഒ.​ഐ.​സി.​സി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. നാ​ടി​െൻറ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ള​ർ​ച്ച​യ്ക്കും വി​ക​സ​ന​ത്തി​നും നി​ർ​ണാ​യ​ക സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തോ​ടു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി അ​വ​രു​ടെ ക്ഷേ​മ​വും സാ​മൂ​ഹി​ക സു​ര​ക്ഷ​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ശ​ക്ത​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​മാ​യി അ​നു​വ​ദി​ച്ച 32 കോ​ടി രൂ​പ പെ​ൻ​ഷ​ൻ കു​ടി​ശ്ശി​ക തീ​ർ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ആ​ശ്വാ​സ​ക​ര​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​യാ​ണ്. ബാ​ക്കി​യു​ള്ള തു​ക​യും അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യ​തും പ്ര​തീ​ക്ഷ ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് ഒ.​ഐ.​സി.​സി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളും ക്ഷേ​മ​വും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ അ​ഭി​ന​ന്ദ​നാ​ർ​ഹ​മാ​ണെ​ന്നും പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​െൻറ ക്ഷേ​മ​ത്തി​നാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ തു​ട​ർ​ന്നും ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും ഒ.​ഐ.​സി.​സി നാ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ബി​ജു ക​ല്ലു​മ​ല, ഈ​സ്റ്റേ​ൺ പ്രൊ​വി​ൻ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ഇ.​കെ. സ​ലിം, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷി​ഹാ​ബ് കാ​യം​കു​ളം എ​ന്നി​വ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

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    News Summary - Expatriate Welfare Fund Pension: OIC welcomes government's decision to sanction Rs 32 crore
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