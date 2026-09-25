പ്രവാസി ക്ഷേമനിധി പെൻഷൻ: 32 കോടി അനുവദിച്ച സർക്കാർ നടപടി സ്വാഗതാർഹമെന്ന് ഒ.ഐ.സി.സിtext_fields
ദമ്മാം: പ്രവാസി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് വഴി പെൻഷൻ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി 32 കോടി രൂപ അനുവദിച്ച സംസ്ഥാന സർക്കാരിെൻറ തീരുമാനത്തെ ഒ.ഐ.സി.സി ഈസ്റ്റേൺ പ്രൊവിൻസ് കമ്മിറ്റി അഭിനന്ദിച്ചു. ഓണത്തിന് മുന്നോടിയായി പെൻഷൻ തുക പ്രവാസികളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് നേരിട്ട് എത്തിക്കുന്നതിന് ധനവകുപ്പ് അനുമതി നൽകിയ നടപടി ഏറെ സ്വാഗതാർഹമാണെന്ന് കമ്മിറ്റി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
കഴിഞ്ഞ സർക്കാറിെൻറ കാലയളവിൽ പ്രവാസി ക്ഷേമനിധി ബോർഡിെൻറ പെൻഷൻ ഫണ്ട് വകമാറ്റി ചെലവഴിച്ചതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയാണ് പെൻഷൻ വിതരണത്തിൽ കുടിശ്ശിക വരാൻ പ്രധാന കാരണമെന്ന് ഒ.ഐ.സി.സി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. നാടിെൻറ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്കും വികസനത്തിനും നിർണായക സംഭാവനകൾ നൽകുന്ന പ്രവാസി സമൂഹത്തോടുള്ള പ്രതിബദ്ധത മുൻനിർത്തി അവരുടെ ക്ഷേമവും സാമൂഹിക സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തമായ ഇടപെടലാണ് യു.ഡി.എഫ് സർക്കാർ നടത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.
ആദ്യഘട്ടമായി അനുവദിച്ച 32 കോടി രൂപ പെൻഷൻ കുടിശ്ശിക തീർപ്പാക്കുന്നതിന് ആശ്വാസകരമായ നടപടിയാണ്. ബാക്കിയുള്ള തുകയും അടിയന്തരമായി അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കാൻ സർക്കാർ നിർദേശം നൽകിയതും പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതാണെന്ന് ഒ.ഐ.സി.സി വ്യക്തമാക്കി.
പ്രവാസികളുടെ അവകാശങ്ങളും ക്ഷേമവും സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ യു.ഡി.എഫ് സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികൾ അഭിനന്ദനാർഹമാണെന്നും പ്രവാസി സമൂഹത്തിെൻറ ക്ഷേമത്തിനായി സർക്കാർ കൂടുതൽ ശക്തമായ ഇടപെടലുകൾ തുടർന്നും നടത്തണമെന്നും ഒ.ഐ.സി.സി നാഷനൽ പ്രസിഡൻറ് ബിജു കല്ലുമല, ഈസ്റ്റേൺ പ്രൊവിൻസ് പ്രസിഡൻറ് ഇ.കെ. സലിം, ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷിഹാബ് കായംകുളം എന്നിവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
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