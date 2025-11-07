Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 7 Nov 2025 10:43 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Nov 2025 10:45 AM IST

    പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ​നി​ധി പെ​ൻ​ഷ​ൻ നി​ഷേ​ധം: സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ത്ത​ര​വ് ഉ​ട​ൻ പി​ൻ​വ​ലി​ക്ക​ണം –സൗ​ദി കെ.​എം.​സി.​സി

    പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ​നി​ധി പെ​ൻ​ഷ​ൻ നി​ഷേ​ധം: സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ത്ത​ര​വ് ഉ​ട​ൻ പി​ൻ​വ​ലി​ക്ക​ണം –സൗ​ദി കെ.​എം.​സി.​സി
    റി​യാ​ദ്: ​പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ​നി​ധി​യി​ൽ അ​ട​വ് കു​ടി​ശ്ശി​ക വ​രു​ത്തി​യ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പെ​ൻ​ഷ​ൻ നി​ഷേ​ധി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള കേ​ര​ള പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ​നി​ധി ബോ​ർ​ഡി​െൻറ ന​ട​പ​ടി​യി​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഈ ​ഉ​ത്ത​ര​വ് പാ​വ​ങ്ങ​ളാ​യ പ്ര​വാ​സി​ക​ളോ​ടു​ള്ള ക​ടു​ത്ത അ​നീ​തി​യാ​ണെ​ന്നും കേ​ര​ള​ത്തി​ന് സാ​മ്പ​ത്തി​ക അ​ടി​ത്ത​റ​യു​ണ്ടാ​ക്കി​യ പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തോ​ടു​ള്ള ധി​ക്കാ​ര​പ​ര​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​യാ​ണെ​ന്നും ക​മ്മി​റ്റി സം​യു​ക്ത പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഉ​ട​നെ പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണ​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ്, പ്ര​തി​പ​ക്ഷ ഉ​പ​നേ​താ​വ്, നോ​ർ​ക്ക, പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ നി​ധി ബോ​ർ​ഡ്‌ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് ഇ-​മെ​യി​ൽ സ​ന്ദേ​ശം അ​യ​ച്ചു.

    കാ​ലാ​വ​ധി പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​യി പ​ണ​മ​ട​ക്കാ​ന്‍ കു​ടി​ശ്ശി​ക​യാ​യ​വ​ര്‍ക്ക് ര​ണ്ട്​ വ​ര്‍ഷ​ത്തി​ന​കം തു​ക ഒ​രു​മി​ച്ച​ട​ച്ചാ​ല്‍ പെ​ന്‍ഷ​ന്‍ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്ന​താ​ണ് ന​വം​ബ​ര്‍ ഒ​ന്നു​മു​ത​ല്‍ പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ​ബോ​ര്‍ഡ് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പി​ല്ലാ​തെ റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ​ത്. വി​ദേ​ശ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​വി​ധ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക്, സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യോ ജോ​ലി ന​ഷ്​​ട​മോ കാ​ര​ണം അ​ട​വി​ൽ വീ​ഴ്ച സം​ഭ​വി​ക്കാ​നു​ള്ള സാ​ഹ​ച​ര്യം സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​ണ്. ഈ ​ചെ​റി​യ വീ​ഴ്ച​യു​ടെ പേ​രി​ൽ, വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളോ​ളം അ​ട​ച്ച തു​ക ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ഷ്ഫ​ല​മാ​ക്കി പെ​ൻ​ഷ​ൻ നി​ഷേ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത് സാ​മൂ​ഹി​ക നീ​തി​യോ ക്ഷേ​മ​നി​ധി​യു​ടെ ധാ​ർ​മി​ക ല​ക്ഷ്യ​മോ അ​ല്ല.

    പെൻഷൻ നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും തുച്ഛമായ വരുമാനമുള്ളവരും ദുർബലമായ സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങളിൽ കഴിയുന്നവരുമാണ്. ഇവരെ വാർധക്യകാലത്ത് ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നതാണ് ഈ ക്രൂരമായ നടപടി.

    പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​െൻറ ഈ ​നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളോ​ട് സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​ഷേ​ധാ​ത്മ​ക നി​ല​പാ​ട് സ്വീ​ക​രി​ച്ചാ​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​ക്ഷോ​ഭ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​കു​മെ​ന്ന് നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ കെ.​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ട്ടി കു​ഞ്ഞി​മോ​ൻ കാ​ക്കി​യ, അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ വേ​ങ്ങാ​ട്ട്, അ​ഹ​മ്മ​ദ് പാ​ള​യാ​ട്ട്, ഖാ​ദ​ർ ചെ​ങ്ക​ള തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​യു​ക്ത പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

