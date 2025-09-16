Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    16 Sept 2025 6:37 AM IST
    Updated On
    16 Sept 2025 6:37 AM IST

    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ദ​മ്മാം ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ദ​മ്മാം ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ദ​മ്മാം ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ഷ​ബീ​ർ ചാ​ത്ത​മം​ഗ​ലം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ദ​മ്മാം: പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ദ​മ്മാം റീ​ജ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ദ​മ്മാം റോ​സ് റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ വി​ഭ​വ​സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ സ​ദ്യ​യും ഓ​ണ​ക്ക​ളി​ക​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​ബീ​ർ ചാ​ത്ത​മം​ഗ​ലം മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. നാ​ട് ഭ​രി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ത​ന്നെ ഭി​ന്നി​പ്പി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​മ്പോ​ൾ എ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം പോ​ലു​ള്ള സൗ​ഹൃ​ദ സം​ഗ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഏ​റെ പ്ര​സ​ക്തി​യു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ​റീ​ജ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബി​ജു പൂ​ത​ക്കു​ളം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. പ്രോ​വി​ൻ​സ് ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​റ​ഹീം തി​രൂ​ർ​ക്കാ​ട് സം​സാ​രി​ച്ചു. ജ​മാ​ൽ കൊ​ടി​യ​ത്തൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ഷൗ​ക്ക​ത്ത് അ​ലി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ശ​രീ​ഫ് കൊ​ച്ചി, സു​ബൈ​ർ പു​ല്ലാ​ളൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    മ​ഹ​ബൂ​ബ്, ജോ​ഷി ബാ​ഷ എ​ന്നി​വ​ർ ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​ല​പി​ച്ചു. ഉ​ബൈ​ദ്, ജാ​ബി​ർ, ജ​മാ​ൽ പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ, ഷ​മീ​ർ പ​ത്ത​നാ​പു​രം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

