പ്രവാസി വെൽഫെയർ ദമ്മാം ഓണാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചുtext_fields
ദമ്മാം: പ്രവാസി വെൽഫെയർ ദമ്മാം റീജനൽ കമ്മിറ്റി ഓണാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു. ദമ്മാം റോസ് റസ്റ്റാറന്റിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ വിഭവസമൃദ്ധമായ സദ്യയും ഓണക്കളികളും ഒരുക്കിയിരുന്നു.
നാഷനൽ കമ്മിറ്റി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷബീർ ചാത്തമംഗലം മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. നാട് ഭരിക്കുന്നവർ തന്നെ ഭിന്നിപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളും പങ്കെടുക്കുന്ന ഓണാഘോഷം പോലുള്ള സൗഹൃദ സംഗമങ്ങൾക്ക് ഏറെ പ്രസക്തിയുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
റീജനൽ കമ്മിറ്റി ആക്ടിങ് പ്രസിഡന്റ് ബിജു പൂതക്കുളം അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പ്രോവിൻസ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുറഹീം തിരൂർക്കാട് സംസാരിച്ചു. ജമാൽ കൊടിയത്തൂർ സ്വാഗതവും ഷൗക്കത്ത് അലി നന്ദിയും പറഞ്ഞു. ശരീഫ് കൊച്ചി, സുബൈർ പുല്ലാളൂർ എന്നിവർ കലാപരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.
മഹബൂബ്, ജോഷി ബാഷ എന്നിവർ ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ചു. ഉബൈദ്, ജാബിർ, ജമാൽ പയ്യന്നൂർ, ഷമീർ പത്തനാപുരം തുടങ്ങിയവർ പരിപാടികൾ നിയന്ത്രിച്ചു.
