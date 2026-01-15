Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ര​ക​്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ്

    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ര​ക​്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ്
    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ര​ക​്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പി​ൽ​നി​ന്ന്​

    ദ​മ്മാം: പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ദ​മ്മാം റീ​ജ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ദ​മ്മാം കി​ങ്​ ഫ​ഹ​ദ് സ്‌​പെ​ഷ​ലി​സ്​​റ്റ്​ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ഉ​ച്ച​ക്ക്​ 12.30 മു​ത​ൽ വൈ​കു​ന്നേ​രം നാ​ല്​ വ​രെ ന​ട​ന്ന ക്യാ​മ്പി​ൽ മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് പു​റ​മെ ഇ​ത​ര സം​സ്ഥാ​ന​ത്തു​നി​ന്നു​ള്ള​വ​രും സ്ത്രീ​ക​ളു​മ​ട​ക്കം 150 ഓ​ളം ആ​ളു​ക​ൾ ര​ക്തം ന​ൽ​കാ​ൻ എ​ത്തി.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ 11 വ​ർ​ഷ​മാ​യി തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യു​ള്ള ര​ക്ത​ദാ​ന-​മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സേ​വ​ന​ത്തി​നു​ള്ള അം​ഗീ​കാ​രം ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം കി​ങ് ഫ​ഹ​ദ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ​നി​ന്നും പ്ര​വാ​സി​ക്ക് ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. ആ​ശു​പ​ത്രി അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ആ​വ​ശ്യം അ​റി​യി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ക്യാ​മ്പ് ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്.

    കി​ങ്​ ഫ​ഹ​ദ് ആ​ശു​പ​ത്രി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ, അ​ഹ്മ​ദ് സാ​ലി​ഹ് മ​ൻ​സൂ​ർ, ഡോ. ​ഉ​സാ​മ അ​ൽ​ഗാം​ദി, പ്ര​വാ​സി റീ​ജ​ന​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ ജം​ഷാ​ദ​ലി ക​ണ്ണൂ​ർ, ബ്ല​ഡ് ഡോ​ണ​ർ ക​ൺ​വീ​ന​ർ സ​ലീം ക​ണ്ണൂ​ർ, വെ​ൽ​വെ​യ​ർ വി​ഭാ​ഗം ക​ൺ​വീ​ന​ർ റീ​ജ​ന​ൽ-​ജി​ല്ല ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ആ​ഷി​ഫ് കൊ​ല്ലം, ജ​മാ​ൽ പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ, ത​ൻ​സീം ക​ണ്ണൂ​ർ, ഷ​മീം പാ​പ്പി​നി​ശ്ശേ​രി, സ​ജ്ജാ​ദ് പാ​പ്പി​നി​ശ്ശേ​രി, ഉ​ബൈ​ദ് മ​ണ്ണാ​ട്ടി​ൽ, റ​ഹീം തി​രൂ​ർ​ക്കാ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

