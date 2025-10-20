നോർക്ക കെയർ പദ്ധതിയിലെ അവ്യക്തതകൾ ദുരീകരിക്കണം - പ്രവാസി വെൽഫെയർtext_fields
റിയാദ്: നോർക്ക കെയർ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്നുവന്ന മുഴുവൻ അവ്യക്തതകളും ആശങ്കകളും പരിഹരിക്കണമെന്ന് പ്രവാസി വെൽഫെയർ സൗദി നാഷനൽ കമ്മിറ്റി സംസ്ഥാന സർക്കാറിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രവാസികളുടെ രക്ഷിതാക്കളെ ഇൻഷുറൻസിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കാത്തത് പുന:പരിശോധിക്കണം. ഒരു നിശ്ചിത കാലം പ്രവാസിയായ അംഗത്തിന് നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയാലും ഇൻഷുറൻസിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്ന തരത്തിൽ പദ്ധതി ക്രമീകരിക്കണം.
നിലവിൽ ഈ പദ്ധതിയുമായി സഹകരിക്കുന്ന ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക് ഈ മേഖലയിൽ മികച്ച ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് ഇല്ല എന്നതും പ്രവാസികളുടെ ആശങ്ക വർധിപ്പിക്കുന്നു. കുടുംബസമേതം വിദേശത്ത് താമസിക്കുന്നവർക്ക് നിലവിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം ഈ ഇൻഷുറൻസ് പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നില്ല. ഭാവിയിൽ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന താങ്ങാനാവാത്ത ചികിത്സാ ചെലവുകൾക്ക് ആശ്വാസം എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതികളിൽ വ്യക്തികൾ അംഗത്വം എടുക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ പദ്ധതി നിശ്ചിത കാലത്തേക്ക് മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്.
കേരള വികസനത്തിൽ സമഗ്ര സംഭാവനകൾ അർപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് കൃത്യതയും ഉപകാരപ്രദവുമായ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാവണമെന്ന് നാഷനൽ കമ്മിറ്റി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
