    date_range 20 Oct 2025 1:41 PM IST
    date_range 20 Oct 2025 1:41 PM IST

    നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ പ​ദ്ധ​തി​യി​ലെ അ​വ്യ​ക്ത​ത​ക​ൾ ദു​രീ​ക​രി​ക്ക​ണം - പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ

    റി​യാ​ദ്: നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​ന്ന മു​ഴു​വ​ൻ അ​വ്യ​ക്ത​ത​ക​ളും ആ​ശ​ങ്ക​ക​ളും പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​നോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളെ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ സാ​ധി​ക്കാ​ത്ത​ത് പു​ന:​പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണം. ഒ​രു നി​ശ്ചി​ത കാ​ലം പ്ര​വാ​സി​യാ​യ അം​ഗ​ത്തി​ന് നാ​ട്ടി​ൽ തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യാ​ലും ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സി​ന്റെ പ്ര​യോ​ജ​നം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ പ​ദ്ധ​തി ക്ര​മീ​ക​രി​ക്ക​ണം.

    നി​ല​വി​ൽ ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ക​മ്പ​നി​ക്ക് ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ മി​ക​ച്ച ട്രാ​ക്ക് റെ​ക്കോ​ർ​ഡ് ഇ​ല്ല എ​ന്ന​തും പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ആ​ശ​ങ്ക വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. കു​ടും​ബ​സ​മേ​തം വി​ദേ​ശ​ത്ത് താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് നി​ല​വി​ലെ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം ഈ ​ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ്ര​യോ​ജ​നം ചെ​യ്യു​ന്നി​ല്ല. ഭാ​വി​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യേ​ക്കാ​വു​ന്ന താ​ങ്ങാ​നാ​വാ​ത്ത ചി​കി​ത്സാ ചെ​ല​വു​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സം എ​ന്ന നി​ല​യ്ക്കാ​ണ് ആ​രോ​ഗ്യ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ വ്യ​ക്തി​ക​ൾ അം​ഗ​ത്വം എ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ ഈ ​പ​ദ്ധ​തി നി​ശ്ചി​ത കാ​ല​ത്തേ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​യി പ​രി​മി​ത​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള ഒ​ന്നാ​ണ്.

    കേ​ര​ള വി​ക​സ​ന​ത്തി​ൽ സ​മ​ഗ്ര സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ അ​ർ​പ്പി​ച്ചു കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് കൃ​ത്യ​ത​യും ഉ​പ​കാ​ര​പ്ര​ദ​വു​മാ​യ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​യ്യാ​റാ​വ​ണ​മെ​ന്ന് നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

