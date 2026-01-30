Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 30 Jan 2026 9:55 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Jan 2026 9:55 AM IST

    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​ൽ ഖോ​ബാ​ർ ടേ​ബി​ൾ ടോ​ക്ക് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്​​ച

    ‘റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​ന ചി​ന്ത​ക​ൾ’​എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ലാണ് പരിപാടി
    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​ൽ ഖോ​ബാ​ർ ടേ​ബി​ൾ ടോ​ക്ക് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്​​ച
    അ​ൽ ഖോ​ബാ​ർ: പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​ൽ ഖോ​ബാ​ർ റീ​ജ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ‘റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​ന ചി​ന്ത​ക​ൾ’​എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ടേ​ബി​ൾ ടോ​ക്ക് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച്ച അ​ക്റ​ബി​യ​യി​ൽ ആ​ണ് പ​രി​പാ​ടി. റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​ന​ത്തി​​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം, ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ, പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യും. പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​റാ​യി താ​ഹി​റ ഷ​ജീ​റി​നെ​യും മോ​ഡ​റേ​റ്റ​റാ​യി സാ​ബു മേ​ല​തി​ലി​നെ​യും വി​ഷ​യാ​വ​ത​ര​ണ​ത്തി​നാ​യി ആ​രി​ഫ​ലി​യെ​യും ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ ഖ​ലീ​ലു​റ​ഹ്​​മാ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ആ​രി​ഫ​ലി, ഹാ​രി​സ് ഇ​സ്മാ​ഈ​ൽ, ന​വീ​ൻ കു​മാ​ർ, നു​അ​മാ​ൻ സ​ലീം, റ​ജ്ന ഹൈ​ദ​ർ, താ​ഹി​റ, ഷ​നോ​ജ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഫൗ​സി​യ അ​നീ​സ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ഷ​ജീ​ർ തൂ​ണേ​രി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - Expatriate Welfare Al Khobar Table Talk Monday
